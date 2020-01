TASR

Včera o 19:34 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slovenské hokejistky získali BRONZ na zimnej olympiáde mládeže

Slovenské hokejistky získali bronz na zimných olympijských hrách mládeže v Lausanne.

Na snímke radosť hokejistiek Slovenska zo zisku bronzových medailí — Foto: TASR/SOŠV/Andrej Galica

Lausanne 21. januára (TASR) - Slovenské hokejistky získali bronz na zimných olympijských hrách mládeže v Lausanne. V utorkovom zápase o tretie miesto zdolali domáce Švajčiarky 2:1. Slovensky prehrávali od úvodu druhej tretiny, potom však v rozmedzí 83 sekúnd otočili stav zásluhou Niny Hudákovej a Nikoly Janekovej.

Zápas o 3. miesto - dievčatá: Slovensko - Švajčiarsko 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Góly: 26. Hudáková, 27. Janeková - 19. Harjuová

Slovenský bežec na lyžiach Denis Tilesch obsadil v utorok 39. miesto v behu na 10 km klasickou technikou. Na víťazného Rusa Iľju Tregubova stratil 3:33,3 minúty. Matúš Oravec skončil na 56. priečke s odstupom 4:56,5 min.

Medzi ženami obsadila na 5 km trati Kristína Sivoková 23. miesto s odstupom 1:30,0 minúty na zlatú Švédku Märtu Rosenbergovú. Timea Mazurová skončila na 50. mieste (+2:44,6 min).

Snoubordistka Eva Haničová skončila v prvej kvalifikačnej jazde disciplíny Big Air na 20. mieste so známkou 12,66 bodu. Do druhej jazdy nenastúpila a nepostúpila do finále.