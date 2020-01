TASR

Divadlo Andreja Bagara v Nitre opäť otvorí svoje zákulisie divákom

Divadlo Andreja Bagara, ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 21. januára (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre už po druhýkrát otvorí svoje zákulisie verejnosti. Opäť ponúkne svojim divákom možnosť stretnúť sa s hercami a dozvedieť sa o nich i divadle o čosi viac ako pri bežnom predstavení.

Podujatie s názvom Večer v zákulisí zorganizovalo DAB po prvýkrát vlani koncom októbra, keď návštevníci mohli súťažiť v divadelnom kvíze a vypočuť si pesničky v podaní divadelnej retro kapely Živica. Druhý Večer v zákulisí ponúkne vo štvrtok 23. januára o 18.30 h poéziu, herecké spomienky a priblíži aj proces vzniku novej inscenácie.

Na podujatí sa predstaví najmladšia herečka súboru Nikolett Dékány so svojou „slam poetry". Ďalším hosťom bude Žofia Martišová, ktorá je najstaršou herečkou v pripravovanej inscenácii Dom, ktorá čerpá z pôvodnej hry Frederica Garciu Lorcu Dom Bernardy Alby.

„Diskutovať budeme o pripravovanej inscenácii a vrátime sa aj do roku 1979, keď vznikla ikonická inscenácia Jozefa Bednárika Dom Bernardy Alby," uviedla projektová manažérka DAB Slávka Civáňová.

Súčasťou programu bude aj krátka ukážka inscenácie Dom so spevom Janis Joplin. „Návštevníci sa dozvedia aj to, aké to je skúšať inscenáciu s takou legendárnou predchodkyňou, čo do textu pridala dramatička Anna Saavedra, ako sa súčasná hra odlišuje od originálu i to, aké to je skúšať tú istú hru po druhý raz," dodala Civáňová.