Greta Thunbergová v Davose: Zvyšovanie povedomia o klíme je len začiatkom boja

Davos 21. januára (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová v utorok vo švajčiarskom Davose povedala, že celosvetové klimatické hnutie, ktoré podnietila, je len začiatkom boja proti globálnemu otepľovaniu a treba toho ešte spraviť podstatne viac. Informovala o tom agentúra AP.

„Nebola som to len ja, ale aj všetci títo mladí ľudia spoločne tlačiaci na sformovanie hnutí (na ochranu klímy)," povedala Thunbergová počas panelovej diskusie s mladými aktivistami na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. „Ľudia si to teraz viac uvedomujú klíma a životné prostredie sa stali horúcimi témami," vyhlásila 17-ročná Thunbergová.

Boj proti klimatickým zmenám si však podľa nej bude vyžadovať viac ako všeobecné povedomie. „Toto je iba úplný začiatok," uviedla a dodala, že pokiaľ ide o otepľovanie planéty, ľudia by mali viac počúvať vedcov. "Bez toho, že to budeme považovať za skutočnú krízu, to nemôžeme vyriešiť," povedala.

Do Davosu priletel v utorok aj americký prezident Donald Trump, ktorý má počas dňa taktiež vystúpiť s prejavom. Neočakáva sa pritom, že by Trump absolvoval stretnutie s Thunbergovou, ktorú v minulosti opakovane kritizoval na Twitteri. Ich náhodné stretnutie v Davose však nemožno celkom vylúčiť, píše agentúra AFP.