TASR

Dnes o 12:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Australian Open: Halepová aj Plíšková idú ďalej, víťazka z roku 2008 Šarapovová končí

Česká tenistka Karolína Plíšková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne

Maria Šarapovová — Foto: TASR/AP

Melbourne 21. januára (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole si ako nasadená dvojka poradila s Francúzkou Kristinou Mladenovicovou 6:1, 7:5.

„Žreb sa so mnou príliš nemaznal, na prvé kolo to bola veľmi ťažká súperka. Bol to pre mňa veľmi dobrý test. Myslím si, že diváci videli kvalitný zápas," uviedla Plíšková pre akreditované médiá. Suverénne ide ďalej aj Američanka Madison Keysová, nasadená desiatka zdolala Rusku Darju Kasatkinovú 6:3, 6:1.

Už na úvodnej prekážke stroskotala päťnásobná grandslamová šampiónka Ruska Maria Šarapovová. Víťazka Australian Open z roku 2008 štartujúca s voľnou kartou podľahla devätnástej nasadenej Chorvátke Donne Vekičovej 3:6, 4:6. Po zápase neskrývala frustráciu. „Neviem, či sa ešte do Melbourne vrátim. Nedokážem predpovedať, čo bude o dvanásť mesiacov," povedala sklamaná Ruska.