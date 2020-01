TASR

Australian Open: Nadal v 1. kole stratil iba 5 hier, ďalej postúpil aj Thiem

S prehľadom ide ďalej aj najvyššie nasadený Španiel Rafael Nadal.

Rafael Nadal v súboji s Hugom Dellienom — Foto: TASR/AP

Melbourne 21. januára (TASR) - Španielsky tenista Roberto Bautista Agut sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 1. kole ako nasadená deviatka zdolal krajana Feliciana Lopeza 6:2, 6:2, 7:5.

S prehľadom ide ďalej aj najvyššie nasadený Španiel Rafael Nadal. Vlaňajší finalista zdolal Huga Delliena z Bolívie 6:2, 6:3, 6:0. „Je to pozitívny štart do turnaja. V prvom kole grandslamu si vždy želáte, aby ste vyhrali a aby to bolo v troch setoch," uviedol Nadal v prvej reakcii.