Dnes o 10:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Muž, ktorý šokoval americkú tajnú službu

Po rokoch v ruskom exile napísal Edward Snowden knihu Trvalý záznam, ktorá teraz vychádza v slovenčine vo vydavateľstve Ikar.

Edward Snowden. Muž, ktorý odtajnil americký systém masového odpočúvania a sledovania verejnosti. Systém, ktorý sám pomáhal vybudovať.

Ako príslušník CIA a NSA zverejnil informácie o budovaní systému schopného zaznamenať každý telefonát, textovú správu či e-mail. Výsledkom by bol zlom v dejinách špionáže. Po rokoch v ruskom exile napísal knihu Trvalý záznam , ktorá teraz vychádza v slovenčine vo vydavateľstve Ikar.

Výsledkom spomínaného sledovacieho systému by bol prechod od monitorovania jednotlivca k celým národom. Americká vláda by tak získala možnosť nazrieť do súkromia každého človeka, ktorý sa dotkne počítača či smartfónu, natrvalo uchovať získané údaje a použiť ich. Snowden odhaľuje, kedy a za akých okolností v ňom dozrela morálna povinnosť porušiť zákon a prehovoriť. Vysvetľuje jednotlivé kroky, ktoré učinil v presvedčení, že dané konanie je v rozpore nielen s americkou ústavou, ale aj so základnými hodnotami akejkoľvek slobodnej spoločnosti.

Zo študenta, ktorý v triede nevedel prehovoriť nahlas, som sa stal učiteľom jazyka novej éry, z dieťaťa skromných rodičov zo strednej triedy na Okružnej vyrástol muž, ktorý si vychutnával život na ostrove a zarábal toľko peňazí, že už preňho nemali význam. Za sedem krátkych rokov svojej kariéry som sa zo správy lokálnych serverov vyštveral na pozíciu, kde som navrhoval a zavádzal systémy globálnych rozmerov – z nočného strážnika cintorína som sa stal strážcom univerzálneho kľúča v paláci tajomstiev.

Aj najkvalifikovanejšiemu človeku však hrozí nebezpečenstvo, že vyrastie príliš vysoko a príliš rýchlo, takže nemá dosť času stať sa cynikom a zabudnúť na svoje ideály.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky:

Autobiografia Trvalý záznam zachytáva Snowdenovo detstvo v idylickom prostredí amerického predmestia aj roky v tajných službách CIA a NSA. Je výnimočným svedectvom bystrého mladého muža, ktorý vyrástol na internete a nakoniec sa stal jeho svedomím.

Rozhodol sa vzdať normálneho života a slobody. „Nič nie je náročnejšie ako život s tajomstvom, o ktorom nesmiete hovoriť,“ tvrdí v knihe.

Až po dočítaní si možno uvedomíte, ako veľmi riskoval a čo všetko stratil...

Krátky úryvok z knihy Trvalý záznam :

Vzhľadom na americký pôvod celosvetovej komunikačnej infraštruktúry malo byť zrejmé, že americká vláda sa pustí do takého masového sledovania. Zvlášť zrejmé to malo byť mne. Napriek tomu to tak nebolo – najmä preto, že vláda dlhodobo trvala na tom, že nič podobné nerobí, pred súdmi a v médiách toto tvrdenie opakovala tak rázne, že tých zopár skeptikov, ktorí ju obviňovali z klamstva, pôsobili ako konšpirační blázni s bujnými hrivami. Ich podozrenia o existencii tajných programov NSA sa takmer nedali odlíšiť od paranoidných bludov o tom, že nám mimozemšťania vysielačkami posielajú správy do zubov. Ja, vy, všetci sme boli príliš dôverčiví.