Baška je po 3. mieste v 1. etape Tour Down Under spokojný

Prvú etapu cyklistických pretekov Tour Down Under vyhral v utorok Ír Sam Bennett z Deceuninck Quick-Step, ktorému zdatne sekundoval Slovák Erik Baška (BORA-hansgrohe).

Na snímke slovenský cyklista Erik Baška — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Adelaide 21. januára (TASR) - Prvú etapu cyklistických pretekov Tour Down Under vyhral v utorok v záverečnom špurte Ír Sam Bennett z Deceuninck Quick-Step, ktorý na druhé miesto odsunul Belgičana Jaspera Philipsena (UAE-Team Emirates) a Slováka Erika Bašku (BORA-hansgrohe).

Na konci 150 km úvodnej etapy prvého podujatia UCI World Tour v sezóne si najlepšie útok načasoval Bennet, na ktorého nestačili ani Nemec Andre Greipel, domáci Caleb Ewan či Talian Elia Viviani. Druhý Slovák v štartovom poli Juraj Sagan (BORA-hansgrohe) skončil na 50. mieste. Etapa mala päť 30 km okruhov, druhá je na programe v stredu v dĺžke 135,8 km.

„Dnes to bola etapa pre šprintérov a my sme chceli najprv vidieť, ako to pôjde po prvom okruhu. V prvých kolách trochu fúkalo a situácia na trati sa neustále menila. My sme chceli ísť koncentrovane a držať si v pelotóne dobré pozície. Posledný kilometer to tam bolo dosť ťažké, človek si musel dávať veľký pozor, aby išiel bezpečne a nezostal zablokovaný. Snažili sme sa ísť do optimálnej pozície a tím dobre zapracoval. Dokázali sme naplniť naše plány a tak môžeme byť s výsledkom spokojní," povedal Baška pre oficiálny web jeho zamestnávateľa.