Pink sa odmieta skrášľovať plastikami: Chcem, aby deti z mojej tváre dokázali vyčítať to, ako sa cítim

Pink nechce, aby jej deti v dospelom veku nevedeli, čo si práve myslí, lebo nebudú vedieť vyčítať žiadne emócie z jej tváre po mnohých plastikách.

Pink so svojim manželom a s deťmi — Foto: Instagram@pink, vagabondmarketing

HOLLYWOOD 21. januára - Speváčka Pink je známa nielen vďaka jej veľkým hudobným hitom, ale aj kvôli tomu, že to, čo má na srdci, to aj úprimne povie. Ako umelkyňa svoje pocity a životné skúsenosti prevtelila do svojich piesní, ale nemá problém ani s tým, aby ukázala niečo zo svojho súkromia. Na sociálnych sieťach je aktívna, a na fanúšikov pôsobí ako žena „do koča aj do voza". Mnohokrát riešila verejnosť jej mužnejšiu postavu. Podľa jej slov ale ženskú krásu nedefinuje vonkajšia krása. Ani napriek výsmeškom v mladom veku sa kvôli nikomu nezmenila, dnes patrí medzi najúspešnejšie speváčky na svete a inšpiruje ženy okolo seba.

Speváčka sa nechce skrývať za plastickými procedúrami

„Rozhodla som sa, že ma bude definovať môj talent a moja osobnosť a nie to, ako vyzerám,“ uviedla Pink na svojom Twitteri. 40-ročná speváčka sa rozhodla podeliť so svojimi názormi ohľadom plastických zákrokov aj so svojimi fanúšikmi. „Starnem ako každá iná žena. Aj na mojej tvári sa objavujú vrásky, hlavne keď sa usmievam. Môj nos sa vekom zväčšuje. Cítim sa v tomto novom tele trošku divne, ale môj nos sa podobá na nos mojich detí a na mojej tvári sa objavujú mimické vrásky, keď sa smejem,“ pokračuje v príspevku.

„Pozerám televíziu, vidím tam ženy, ktoré podstúpili plastiku a ja vlastne neviem nič vyčítať z ich tváre. Žiadne emócie a žiadna mimika. Ja chcem, aby moje deti videli na mojej tvári, kedy som nahnevaná. Mám šťastie, lebo nepatrím medzi ľudí, ktorí sú závislí na ich zovňajšku," hovorí Pink.

Chce, aby jej dcéra vedela, že nie všetko je vo svete spravodlivé

„Keď vyrastie, poviem jej, že nie všetko je na svete spravodlivé, a že musíme bojovať za naše práva. Musí si byť vedomá aj toho, že niekedy muži dostávajú lepší plat ako ženy na tej istej pozícii," prezradila pre magazín People.