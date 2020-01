TASR

Dnes o 07:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slováci v dvojhre na Australian Open skončili: V 1. kole vypadli Kovalík, Gombos aj Schmiedlová

Hanbu si však proti silným súperom neurobili.

Jozef Kovalík v súboji proti Pablovi Carreňovi-Bustovi — Foto: TASR/AP

Melbourne 21. januára (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík prehral v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open s nasadenou dvadsaťsedmičkou Španielom Pablom Carreňom-Bustom 4:6, 6:3, 1:6, 6:7 (2). Slovensko tak prišlo v Melbourne Parku o posledné želiezko v singli. Aj Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová a Norbert Gombos stroskotali hneď na úvodnej prekážke.

Kovalík, ktorý sa dostal do hlavnej súťaže ako lucky loser, nenastúpil na zápas so semifinalistom US Open z roku 2017 stopercentne fit. Už v prvom sete si nechal ošetriť stehenný sval. V druhom dejstve sa vybičoval k výbornému výkonu, predviedol viacero bekhendových winnerov a spravil iba tri nevynútené chyby.

Od začiatku tretieho setu mal však navrch Carreňo Busta, ktorý ťažil z kvalitného forhendu a výborného pohybu po dvorci. Vo štvrtom dejstve síce Kovalík otočil z 2:4 na 5:4 a vynútil si tajbrejk, v ňom však ťahal za kratší koniec.

Gombos prehral v dramatickom zápase

V 1. kole neuspel ani Norbert Gombos. V pozícii kvalifikanta prehral s 20-ročným Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom po päťsetovej bitke 6:4, 4:6, 6:2, 3:6, 2:6. Pre Gombosa to bola premiéra v hlavnej súťaži na úvodnom podujatí veľkej štvorky.

Norbert Gombos v súboji s Alejandrom Davidovichom Fokinom Foto: TASR/AP

Gombos mal duel dobre rozohratý a bol blízko k tomu, aby prvýkrát na grandslamovej pôde postúpil do 2. kola dvojhry. Davidovich Fokina, víťaz juniorského singla vo Wimbledone, však potvrdil veľký talent a otočil nepriaznivý vývoj. V rozhodujúcich momentoch hral variabilnejšie, účinne využíval stopbaly, ktoré sú jeho veľká zbraň. Ďalším súperom Španiela bude štrnásty nasadený Argentínčan Diego Sebastian Schwartzman.

Gombos po zápase neskrýval sklamanie. „Začal som veľmi dobre. Úvodný set som získal vo svoj prospech a hneď v úvode druhého som mal brejk, no nedokázal som ho potvrdiť. Vo štvrtom sete som nevyužil dva či tri brejkbaly. Veľká škoda, že na začiatku piateho setu mi súper ušiel na 3:0 a mal dvojitý brejk," povedal zverenec trénera Tibora Tótha pre Slovenský rozhlas.

Schmiedlovú mrzí, že zápas nedotiahla do tretieho setu

Vypadla aj Anna Karolína Schmiedlová. So šiestou nasadenou Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou prehrala 3:6, 5:7. Jej maximom na úvodnom podujatí veľkej štvorky zostáva 2. kolo z rokov 2015 a 2014.

Schmiedlovej nevyšiel úvod zápasu s Benčičovou, keď dvakrát stratila podanie a Švajčiarka si vybudovala náskok 4:0. Zverenka trénera Petra Hubera následne znížila na 2:4, no koncovka patrila Benčičovej.

Anna Karolína Schmiedlová v zápase s Belindou Benčičovou Foto: TASR/AP

V druhom sete Schmiedlová pridala na agresivite, začal jej vychádzať bekhend po čiare a po dvoch brejkoch odskočila súperke na 3:0. Benčičová však v ďalších minútach vyrovnala na 3:3 a záver setu bol v jej réžii. Švajčiarka premenila v dvanástom geme v poradí druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Schmiedlovou na 2:1.

Zverenku trénera Petra Hubera mrzelo, že zápas nedotiahla do tretieho setu. „Škoda, pretože sa mi hralo naozaj dobre. Aj som sa na kurte dobre cítila. Dnes ma sklamal servis, v dôležitých momentoch som si neudržala podanie," uviedla pre Slovenský rozhlas Schmiedlová, ktorá štartovala v hlavnej súťaži v Melbourne vďaka chránenému renkingu.