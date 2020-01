TASR

Dnes o 16:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NFL: Kansas City po 50 rokoch v Super Bowle, stretne sa so San Franciscom

Vo finále zámorskej súťaže amerického futbalu NFL sa stretnú San Francisco 49ers s Kansas City Chiefs.

Patrick Mahomes (15) z tímu Kansas City Chiefs oslavuje touchdown so spoluhráčmi Ericom Fisherom (72) and Mitchellom Schwartzom (71) — Foto: TASR/AP

New Yok 20. januára (TASR) - Vo finále zámorskej súťaže amerického futbalu NFL sa stretnú San Francisco 49ers s Kansas City Chiefs. Super Bowl LIV sa uskutoční v nedeľu 2. februára v Miami.

Kansas City si napravilo chuť po vlaňajšom nešťastnom konferenčnom finále (AFL), keď podľahlo New England Patriots v predĺžení. Tento rok proti Tennessee prehrávali, potom však quarterback Patrick Mahomes ukázal svoju extratriedu a priviedol tím k triumfu 35:24.

Chiefs si zahrajú o Super Bowl prvýkrát od roku 1970. "Je to neskutočné, zvlášť, keď sa nám podarilo postúpiť v domácom prostredí. Zatiaľ sme však nedokončili našu prácu. Vo finále dáme do toho všetko," povedal Mahomes po zápase s Titans.

San Francisco po rokoch stagnácie potvrdilo v play off vynikajúcu formu, keď po základnej časti bolo druhým najlepším mužstvom. Dominovalo aj vo finále konferencie NFL, po polčase viedlo nad Green Bay Packers 27:0 a napokon sa tešilo 37:20.

Fantastický zápas zažil Raheem Mosters, ktorý sa stal prvým hráčom histórie so štyrmi behovými tochdownami a aspoň 200 yardami v play off, v nedeľu nabehal 220 yardov. „Je to surreálne. Stále nedokážem uveriť tomu, čo som dokázal," uviedol na webe NFL útočník 49ers. Svojím výkonom pomohol San Franciscu k prvej účasti v Super Bowle po siedmich rokoch, vtedy podľahlo Baltimoru.