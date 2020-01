TASR

Mladý reprezentant Oravec bude hrať MLS za Philadelphiu Union

Na snímke vľavo Matej Oravec (DAC) a vpravo Dávid Holman (Slovan) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Philadelphia 20. januára (TASR) - Slovenský reprezentant do 21 rokov Matej Oravec prestúpil z DAC Dunajská Streda do Philadelphie Union v zámorskej MLS. S novým zamestnávateľom podpísal trojročný kontrakt s klubovou opciou aj na štvrtý. V MLS bude tretím Slovákom - Albert Rusnák hrá za Real Salt Lake a Ján Greguš za Minnesotu United.

„Športový riaditeľ Philadelphie pre Európu nás kontaktoval v decembri. Rokovania trvali istú dobu, hráč si medzitým pozrel nové prostredie, keď počas sviatkov navštívil klub. Oravec sníval o prestupe do tejto ligy a želáme mu v nej veľa úspechov. Jedná sa o prvý priamy prestup z Fortuna ligy do MLS. Veríme, že Mateja budeme v Európe pravidelne vídať v zápasoch slovenskej reprezentácie," povedal pre klubový web športový riaditeľ DAC Jan Van Daele.

Oravec pôsobil v DAC od začiatku tejto sezóny. Odchovanec trnavského Spartaka prišiel do klubu v lete z Podbrezovej. „Zažil som tu krásny polrok, na ktorý určite nikdy nezabudnem. Na DAC budem spomínať v dobrom a chalanom držím palce, aby ešte zabojovali o titul a v pohári to dotiahli do úspešného konca," uviedol defenzívny univerzál, ktorý odohral za DAC 17 ligových stretnutí a pridal aj dva štarty v Európskej lige a rovnako dva v Slovnaft Cupe.

Základná časť MLS odštartuje 29. februára. V uplynulom ročníku skončila Philadelphia vo Východnej konferencii na tretej priečke a v konfrenčnom semifinále play off potom vypadla s Atlantou.