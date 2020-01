Dominika Pacigová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Čína zakáže jednorazové plasty. Jeden z najväčších tvorcov odpadu konečne začína konať

Čína už v dnešných dňoch zvyšuje obmedzenia výroby, predaja a používania jednorazových plastov.

Foto: Ilustračné — Foto: unsplash.com

PEKING 21. januára - Čína je jednou z krajín, ktoré patria k najväčším používateľom plastov. Krajina už roky zápasí s odpadom, ktorý vyprodukuje 1,4 miliardy ľudí. Národná komisia pre rozvoj a reformu i Ministerstvo ekológie a životného prostredia predstavili plán, prostredníctvom ktorého by chceli znížiť používanie jednorazových plastov v krajine. V správe uviedli, že do konca roka 2020 budú zakázané nerozložiteľné tašky vo všetkých veľkých čínskych mestách a do roka 2022 v ostatných mestách. Výnimkou však budú trhy, ktoré predávajú čerstvé produkty. Tie môžu používať jednorazové plasty do roku 2025, uvádza portál BBC.

Chcú riešiť jeden z najväčších environmentálnych problémov

Najväčšia skládka v krajine je už v dnešných dňoch plná. Je naplnená o 25 rokov skôr, ako sa očakávalo a má rozlohu približne 100 futbalových ihrísk.

Jednorazové plasty už nebudú k dispozícii

Do konca roka 2020 by sa vo veľkých mestách nemali používať jednorazové igelitky, na menšie mestá príde rad o dva roky neskôr. S odstupom času plánujú vyradiť aj ďalšie jednorazové plasty. Od konca tohto kalendárneho roka už v reštaurácii nedostanete plastovú slamku. Do roku 2025 by mala každá reštaurácia redukovať výrobu a poskytovanie plastových pomôcok o 30 %.

Čína taktiež zakázala dovoz plastového odpadu. Zakázaná bude aj výroba a predaj jednorazových igelitových tašiek s hrúbkou menej ako 0,025 mm či plastová fólia s hrúbkou 0,01 mm na poľnohospodárske účely.

Foto: Ilustračné Foto: pexels.com