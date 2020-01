Ľubomíra Somodiová

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sandra Bullock otvorene o rodičovstve: Nie sú to moje „adoptované“ deti, sú to len moje deti

55-ročná herečka Sandra Bullock je hrdou matkou dvoch detí. Hnevá ju, keď ľudia oslovujú jej deti ako adoptívne. Hovorí, že ich ľúbi rovnako, ako keby bola ich biologickou matkou a nevidí dôvod, prečo robiť rozdiely.

Sandra Bullock s deťmi — Foto: Instagram/ sandra.bullock.official, Facebook/Love Sees No Color

LOS ANGELES 20. januára - Väčšina rodičov, ktorí podstúpili adopciu, by súhlasila, že rodičovstvo si vyžaduje lásku, nie DNA. Je to starostlivosť a čas, ktorý venujete dieťaťu, čo vám dáva právo byť rodičom. Deliť deti na adoptované alebo vlastné niekedy môže niektorým adoptívnym rodičom ubližovať.

Oscarová herečka Sandra Bullock sa cítila podobne. Šarmantná umelkyňa si v roku 2010 adoptovala malého chlapca Luisa a o 5 rokov neskôr dcéru Lailu. Hoci sa svoje deti snažila chrániť pred objektívmi a svoje súkromie si pevne strážila, pred nejakým časom sa otvorila v úprimnom rozhovore pre magazín magazín InStyle’s.

Herečka so svojimi deťmi. Foto: Facebook/Love Sees No Color

„Môžeme sa rozprávať o politike, o hocičom, ale nebavte sa so mnou o tom, čo môžem alebo nemôžem robiť so svojím telom, kým sa nepostaráte o všetky deti, ktoré nemajú domov, prípadne sú odmietnuté alebo zneužívané“, povedala emotívne o neutešenej situácií týchto detí. „Ženie ma to k slzám,“ pokračovala.

Hovorme o našich deťoch

Rozhovorila sa aj o svojich deťoch. „Luis je veľmi citlivý. Volám ho môj 78-ročný syn. Je múdry a prívetivý. Videla som to, keď mi ho dali do rúk. Bolo medzi nami okamžité puto,“ prezradila herečka. Na druhej strane, Laila je podľa jej slov nebojácna. „Je bojovníčka, a to je dôvod, prečo tu dnes stále je,“ opísala svoju dcéru.

Sandra miluje svoje deti rovnako, ako keby bola ich biologickou matkou. Hnevá ju, keď v tom ľudia robia rozdiely. „Proste nehovorte ‚moje adoptované dieťa‘. Nikto nehovorí svojim deťom, ktoré vznikli s pomocou asistovanej reprodukcie, moje IVF deti‘," zdôraznila. „Jednoducho povedzme ,naše deti‘,“ povedala.

„Dnes sú státisíce detí pripravené byť vaším dieťaťom. Ich rodičom budete v minúte, keď akceptujete lásku dieťaťa,“ zdieľala svoj názor.

Úspech v spokojnom a šťastnom rodinnom živote vidí práve v tom, aby spolu trávili čo najviac času. „Chcem, aby moje deti vyrastali šťastné a zdravé. Chcem, aby vedeli, že ich ľúbim najviac na svete. Nechcem premrhať ani sekundu obavami, čo sa môže stať,“ povedala pre portál Hello.