Lenka Miškolciová

Začínali šiesti v Bratislave, dnes zdravotní klauni tešia deti po celom Slovensku: Deti vďaka nám prídu na iné myšlienky

Clowndoctors fungujú na Slovensku už 15 rokov. Čo začínalo ako malá skupina nadšencov v Bratislave, je dnes celoslovensky rozšírený fenomén. Po celom Slovensku je ich už vyše 60.

Na snímke moderátorka rannej šou Michaela Kapráliková a zdravotní klauni Katka Baranová a Jakub Ružička. — Foto: Dobré rádio, Clowndoctors

BRATISLAVA 20. januára - Denne robia radosť detským pacientom v nemocniciach po celom Slovensku a v pondelkové ráno zavítali aj do ranného vysielania Dobrého rádia. Katka Baranová a Jakub Ružička sú zdravotnými klaunami, ktorých poslaním je formou humoru podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov na psychiatrii či v seniorských zariadeniach. Zdravotní klauni Clowndoctors veria, že práve smiech lieči a pomáha.

Len v minulom roku usporiadali neuveriteľných 2814 klauniád: „Počas toho sme sprevádzali deti na operáciu, ale navštívili aj dospelých pacientov na psychiatrii či v seniorských zariadeniach,“ hovorí v Dobrom rádiu Katka Baranová alias primárka Rita: „Je to podpora pre rodičov a deti, ktoré v ten deň majú byť na chirurgii operované. Dnes už fungujeme vo všetkých slovenských regiónoch. Deti vďaka prítomnosti klauna prídu na iné myšlienky. On ich sprevádza až tesne po operačný úkon a zároveň je to práve klaun, koho vidí ako jedného z prvých po operácii,“ vysvetlila.

Zdravotní klauni priznávajú, že ich práca je náročná. Nie je to predsa len bežná práca, no skôr poslanie. „Človek musí byť na túto prácu v správnom nastavení. Máme mnoho školení, psychovízie, je to skutočne prepracovaný systém, vďaka ktorému môžeme aj my fungovať tak, aby sme boli po psychickej, fyzickej aj umeleckej stránke v poriadku,“ hovorí Baranová. Je to vždy na každom jednotlivom klaunovi, koľko klauniád za mesiac dokáže absolvovať. Predsa len, každý klaun má aj svoje vlastné zamestnanie. Väčšina sú to profesionálni umelci či už herci, bábkoherci a podobne.

Ako sa vôbec človek môže stať zdravotným klaunom, odkiaľ prišiel nápad založiť Clowndoctors aj na Slovensku a ako zdravotní klauni spolupracujú aj s lekármi, sa dozviete v priloženom rozhovore: