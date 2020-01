TASR

Cavani požiadal PSG o prestup do Atlética Madrid

Útočník futbalového klubu Paríž St. Germain Edinson Cavani požiadal o prestup do Atletica Madrid.

Edinson Cavani — Foto: TASR/AP

Paríž 20. januára (TASR) - Útočník futbalového klubu Paríž St. Germain Edinson Cavani požiadal o prestup do Atletica Madrid. Uviedol to športový riaditeľ PSG Leonardo, ktorého citovala agentúra AFP.

„Je pravda, že nás Cavani požiadal o odchod. Študujeme situáciu. Je tiež pravda, že Atletico Madrid má záujem," uviedol Leonardo po nedeľňajšom zápase, v ktorom Parížania zdolali v pohári Lorient 1:0.

Predstavitelia klubu by boli neradi, ak by Cavani odišiel, no Leonardo to pripustil. „Musíme načúvať jeho požiadavkám, pretože k tomu hráčovi máme veľkú úctu." Cavani zaznamenal vo francúzskom klube 198 gólov, ale nedávno stratil miesto v základnej zostave po príchode Maura Icardiho z Interu Miláno.

Tréner PSG Thomas Tuchel odmietol komentovať budúcnosť 33-ročného zakončovateľa. „Už som o tom povedal dosť, nebudem sa opakovať. Ak chceme dosiahnuť naše ciele, teda vyhrať čo najviac trofejí, s Cavanim to pôjde lepšie."