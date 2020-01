Dominika Pacigová

Jon Bon Jovi otvorí už tretiu reštauráciu, v ktorej sa môžu zadarmo najesť tí, ktorí by inak hladovali

Za jedlo si môžete buď zaplatiť, alebo pomôcť dobrovoľníckou prácou.

NEWARK 20. januára - Jon Bon Jovi je známy nielen svojím hudobným, ale aj hereckým talentom. Málokto však vie, že pomáha aj ľuďom v núdzi. Je riaditeľom organizácie Soul Kitchen a otvoril už dve reštaurácie, v ktorých sa ľudia, ktorí na to nemajú, môžu najesť zadarmo. Vo štvrtok otvára ďalšiu reštauráciu, aby sa plnohodnotne mohli najesť aj študenti, uvádza portál NY Post.

Ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť plnohodnotnú stravu

Menu v reštauráciách mená stanovenú cenu. Hostia však môžu zaplatiť 20 dolárov, za ktoré môže reštaurácia poskytnúť jedlo ostatným. Tí, ktorí nemôžu zaplatiť, môžu pomôcť dobrovoľníckou prácou, ako napríklad umývaním riadu. Ľudia tak dostanú trojchodové menu, z ktorého sa dosýta najedia. Najnovšiu reštauráciu by mali otvoriť už 23. januára.

Manželia približujú, že ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť plnohodnotnú stravu, sa nachádzajú všade vo svete. „Sú to ľudia, ktorých vidíte v kostole. Sú to deti, ktoré chodia s vašimi ratolesťami do školy. Aj teraz môžem vymenovať päť ľudí, ktorí sa nachádzajú reštaurácii, sú bez domova, ale nevyzerajú tak,“ povedala pre CBS News Bonova manželka, Dorothea Hurley, ktorá prišla s touto geniálnou myšlienkou.

Netreba zabúdať na jedlo

Jon Bon Jovi zdôrazňuje potrebu dobrého a teplého jedla. „Keď posielate dieťa do školy, po poplatkoch, ubytovaní či knihách nerozmýšľate nad tým, koľko peňazí vám ostane na jedlo?“ opýtal sa.

Chce, aby ľudia šírili osvetu aj v tejto oblasti. „Veľmi málo ľudí rozmýšľa o jedle, a práve preto jedia študenti len cestoviny. Myslíme si, že je správne poctivo študovať a jesť len rezance. Ale čo ak je to jediná vec, ktorú si študenti môžu dovoliť?“ dodal Jon Bon Jovi.