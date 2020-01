Klaudia Fiolová

Vrúcne zvítanie Brada Pitta a Jennifer Aniston dnes pobláznilo internet. Fanúšikovia dúfajú len v jedno

Dvaja herci sa stretli na odovzdávaní cien SAG Award, kde boli obaja ocenení.

— Foto: Twitter@etnow

HOLLYWOOD 20. januára - Brad Pitt a Jennifer Aniston stále spája krásne puto. Aj napriek tomu, že sa ich cesty rozdelili pred 15-mi rokmi, stále zostali priateľmi. To dokazuje aj fakt, ako sa k sebe správajú, keď sa stretnú na verejnosti. V nedeľu večer, 19. januára, sa konal 26. ročník SAG Award. Ide o filmovú a televíznu cenu, ktorú udeľuje herecká asociácia Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists. Nechýba, samozrejme, ani cena za za najlepšie herecké výkony. Medzi tohtoročnými ocenenými boli aj bývalí manželia, Jennifer a Brad.

Brad mal oči len pre Jen

Jennifer dostala ocenenie za Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli The Morning Show. Po prevzatí ceny nasledovala dojemná ďakovná reč, kde sa poďakovala všetkým jej hereckým kolegom a ženám, ktoré ju inšpirovali, a podržali v tejto brandži. Jej pódiové vystúpenie si nenechal ujsť ani Brad Pitt. Aj keď sa nenachádzal priamo v sále, pretože sám predtým dostal ocenenie za najlepší mužský herecký výkon vo filme Vtedy v Hollywoode, zastavil sa v zákulisí pri obrazovke hneď, ako uvidel, že jeho bývalá partnerka má ďakovnú reč. Video sa objavilo aj na Twitteri a ľudia v ňom pochopiteľne hľadali niečo viac.

Keď sa neskôr Brad a Jennifer stretli na červenom koberci, veľmi vrúcne sa zvítali. Navzájom si zagratulovali k oceneniam, ktoré získali a každý išiel svojou cestou. Fotografi, ktorí boli na okolí, si ale, samozrejme, nenechali tento moment ujsť. Fotky, ktoré vznikli, kolujú po sociálnych sieťach a fanúšikovia páru stále veria, že medzi týmito dvoma je opäť viac ako len dlhoročné priateľstvo.

Ako to však naozaj je, vedia zrejme len Brad a Jennifer.