TASR

Manchester United šesť týždňov bez Rashforda, Solskjaer uvažuje o náhrade

Hráč Manchesteru United Marcus Rashford — Foto: TASR/AP

Liverpool 20. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United sa musí minimálne šesť týždňov zaobísť bez zraneného Marcusa Rashforda, ktorý utrpel únavovú zlomeninu v oblasti chrbta. Dvadsaťdvaročný útočník sa zranil v druhom polčase stretnutia FA Cup-u proti Wolverhamptonu (1:0).

„Utrpel zlé zranenie, je to únavová zlomenina, stalo sa to v zápase s Wolverhamptonom a je to niečo nové. Myslím si, že bude chýbať dlhšie. Nie som doktor, ale myslím si, že to bude niekoľko týždňov a potom rehabilitácia," povedal tréner Ole Gunnar Solskjaer po prehre s Liverpoolom 0:2.

United figuruje po nedeľňajšom derby na piatom mieste, na vedúci Liverpool stráca priepastných 30 bodov. Po zranení Rashforda navyše prišiel Solskjaer o svojho najlepšieho strelca. Aj preto uvažuje, že v januárovom prestupovom období posilní ofenzívu.

„V prebiehajúcej sezóne sme mali zranených viacero kľúčových hráčov, je to smola. Prestupové okno je otvorené a možno budeme hľadať nejaké krátkodobé riešenie," citovala trénera agentúra AP.