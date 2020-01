Klaudia Fiolová

Dnes o 10:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Amsterdam pomôže mladým ľuďom. Zaplatí ich dlhy a pomôže im s novým štartom

Na začiatku im mesto prispeje na splatenie pôžičky sumou 750 eur mesačne a neskôr, keď dodržia všetky podmienky súvisiace s projektom, im banka väčšiu časť dlhu odpustí.

Na ilustračnej snímke Amsterdam. — Foto: Unsplash

AMSTERDAM 20. januára - Mesto Amsterdam sa rozhodlo pomôcť mladým ľuďom, ktorí majú dlhy na krku. Podľa štatistík, ktoré uverejnil portál The Guardian, až 34 % mladých ľudí vo veku od 18 do 34 rokov má pôžičku od štátu. Priemerná suma, ktorú dlžia, sa pohybuje okolo 13 700 eur, pričom v roku 2015 to bolo 12 400 eur.

Aj tieto čísla poukazujú na to, že mladí ľudia potrebujú rok čo rok väčšiu sumu. Čo sa týka všetkých študentských pôžičiek, suma sa vyšplhala až na 1,4 milióna eur. Nová schéma, ktorú chce mesto zaviesť od februára, bude mať jasné pravidlá. Zapojiť sa do nej môže každý, kto je ochotný si nájsť prácu alebo sa venovať škole.

Nepravidelný príjem študentov je najväčším problémom pri splácaní dlhov

Práve narastajúca suma pôžičiek mladým ľuďom bráni v tom, aby sa vzdelávali a dokončili vysokoškolské štúdium. Mestský pilotný projekt bol vytvorený so zámerom splatenia dlhov mladých ľudí. Na začiatku im Amsterdam prispeje na splatenie pôžičky sumou 750 eur mesačne a neskôr, keď dodržia všetky podmienky súvisiace s projektom, im väčšiu časť dlhu banka odpustí. Musia však úspešne absolvovať vzdelávací program alebo sa venovať práci.

„Dlhy spôsobujú ľuďom stres. V prípade mladých ľudí to často určuje aj ich budúcnosť. Mnohí sa kvôli nemu vzdajú štúdia. Do rôznych pôžičiek sa dostali práve vďaka ťažkej situácii a nevedia, ako sa z nej dostať von. Preto im chceme pomôcť, aby začali od nuly a naštartovali si ich kariéru," povedala Marjolein Moorman, zástupkyňa starostu Amsterdamu.

Mesto začne splácať dlhy mladých ľudí vo februári

Každý, kto sa do projektu zapojí, dostane vlastného kouča, ktorý ich bude usmerňovať. Budú sa pravidelne stretávať a na začiatku si určia splátkový kalendár. Mestské zastupiteľstvo verí, že vďaka tomuto kroku si mladí ľudia uvedomia, že aj pri nestabilných príjmoch sa dá pracovať s vlastnými financiami.

S pomocou profesionálneho kouča si tak budú môcť vypracovať dlhodobý plán a mestu budú dlh splácať podľa svojich možností.