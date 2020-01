Dominika Pacigová

Dnes o 10:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovák prišiel do Česka len hrať na harmoniku, stal sa Drevorubačom roka

Na Jozefa Šálku z Oravy sa usmialo šťastie. Zo súťaže si odniesol prvé miesto.

Na snímke sú víťazi / Ilustračná snímka — Foto: Facebook - Dřevorubec roku Adršpach -Petra Valentová / pixabay.com

ADRŠPACH 20. januára - Odišiel do Česka, aby hral na harmonike. Štyri dni pred súťažou Drevorubač roka ho známi presvedčili, aby si zasúťažil. Slovák Jozef Šálka sa nakoniec nechal presvedčiť a z českej obce Adršpach si odniesol prvé miesto, uvádza portál iDnes.cz

Prišli stovky fanúšikov

S myšlienkou súťaže Drevorubač roka prišiel Pavel Cohla z Adršpachu pred dvanástimi rokmi. Tohto ročníka sa zúčastnilo 25 súťažiacich. Prišli amatéri, ale aj profesionáli z okolia, Valašska, Plzne, Šumavy či Slovenska. Svojich blízkych či súťažiacich prišli podporiť stovky fanúšikov.

Do finále postúpili piati súťažiaci. Rúbali na presnosť a čas. Mnohí z nich tvrdili, že sa na súťaž nepripravujú, pretože výhra je najmä o tom, na koho sa v daný deň usmeje šťastie.

Z víťazstva sa nakoniec tešil Slovák

Pri oficiálnom vyhlasovaní výsledkov došlo k menšej chybe. „Petr Kodad stál na prvom mieste ako víťaz, no o dve minúty sme prišli na chybu. Neostávalo nám nič iné, len ospravedlniť sa obom súťažiacim. Taktiež sme museli vymeniť hlavnú cenu a pozíciu na stupni víťazov,“ uvádzajú organizátori súťaže na stránke Dřevorubec roku Adršpach.

Minuloročný víťaz Petr Kodad tak skončil na druhom mieste. Z prvenstva sa tešil Slovák. „Moja radosť je dvojnásobná. Organizátori to zle spočítali, ale všetko je v poriadku. Sme šťastní, že titul ide na Slovensko,“ povedal víťaz Jozef Šálka z Oravy.

Zaujímavosťou je však to, že do Česka prišiel preto, aby hral na harmonike. Len štyri dni pred súťažou ho známi presvedčili, aby si išiel zasúťažiť. Nemal ani vlastnú pílu, montérky si dokonca požičal od syna, no usmialo sa na neho šťastie. Vyhral motorovú pílu a rozhodol sa, že ju daruje svojmu synovi.

Viac sa dočítate na portáli iDnes.cz, ktorý informáciu priniesol.