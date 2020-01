TASR

Kužmová končí už v 1. kole Australian Open, hladko prehrala s Nemkou Görgesovou

Slovenská tenistka Viktória Kužmová neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

Slovenská tenistka Viktória Kužmová — Foto: TASR/AP

Melbourne 20. januára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. S Nemkou Juliou Görgesovou prehrala hladko 1:6, 2:6. Jej maximom na úvodnom podujatí veľkej Görgesovou štvorky zostáva 2. kolo z minulého roka.

Kužmovej nevyšiel úvod zápasu, keď v druhom i vo štvrtom geme stratila podanie a Görgesová si v prvom dejstve vybudovala rozhodujúci náskok 5:0. Nemka ťažila z výborného podania, hrala rýchlo a agresívne. V druhom sete Görgesová po dvoch brejkoch odskočila Kužmovej na 5:1 a duel s prehľadom dotiahla do úspešného konca. V ôsmom geme premenila pri vlastnom servise hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Kužmovou na 5:1.

„Nebol to z mojej strany najlepší výkon. Súperka hrala dobre, ja som nehrala dostatočne rýchlo na to, aby som so zápasom mohla niečo urobiť," uviedla pre Slovenský rozhlas Kužmová, ktorej grandslamovým singlovým maximom zostáva 3. kolo z vlaňajšieho Roland Garros v Paríži.

Tréner slovenskej jednotky Michal Mertiňák videl paralely medzi pondelňajším stretnutím a predchádzajúcimi súbojmi, v ktorých jeho zverenka ťahala za kratší koniec. „Bolo to podobné ako tie zápasy predtým, čo s Görgesovou prehrala. Keď hrala Viki pomaly, tak nestíhala ten tlak od nej. Keď pritlačila, tak robila chyby. Takže od začiatku to bolo viac-menej bez šance," povedal pre TASR bývalý deblový špecialista.