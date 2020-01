TASR

Nitra plánuje vybudovať štyri cyklogaráže

Mesto sa zapojilo do výzvy ministerstva dopravy na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Nitra 19. januára (TASR) – Mesto Nitra plánuje vybudovať štyri cyklogaráže. Nachádzať by sa mali na Dražovskej ulici pri Univerzite Konštantína Filozofa, na Nábreží mládeže pri Bearded brothers, pri Mestskom parku a pri atletickom štadióne. Mesto sa zapojilo do výzvy ministerstva dopravy na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. „Žiadosť sme podávali na konci októbra a čakáme na výsledok," uviedol Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia na mestskom úrade v Nitre.

Nové cyklogaráže by mali mať zabezpečený vstup do objektu cez dvere s elektrickým vrátnikom. Užívateľ sa bude musieť pri vstupe do objektu autorizovať buď magnetickým kľúčom, prípadne identifikačnou kartou, aplikáciou, či QR kódom. „V súvislosti s projektom cyklogaráží sme začali zvažovať, že cyklodepo na autobusovej stanici napojíme na systém plánovaných cyklogaráží. Bolo by vhodné, aby v Nitre nefungovali dva systémy, ale aby sme projekt cyklogaráží využili a naviazali na cyklodepo. Zosúladené by mali byť aj prevádzkové poriadky," skonštatoval Ballay.