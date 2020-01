TASR

NHL: Tomáš Tatar v nájazdoch rozhodol o triumfe Montrealu

Tatar rozhodol svojim prvým nájazdom v sezóne v štvrtej sérii, keď si vychutnal Marca-Andreho Fleuryho blafákom na forhend.

Hráč Montrealu Canadiens Iľja Kovaľčuk (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi Slovákom Tomášom Tatarom (90), Sheom Weberom (6) a Phillipom Danaultom (24) — Foto: TASR

New York 19. januára (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v domácom zápase NHL nad Vegas Golden Knights 5:4 po nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil slovenský útočník Tomáš Tatar.

Canadiens mohli uspieť už v riadnom hracom čase, keď po prvej tretine viedli 3:0 a ešte dve minúty pred záverečným klaksónom mali dvojgólový náskok. Vegas však zásluhou bývalého hráča Canadiens Maxa Paciorettyho znížil na rozdiel jedného gólu a Reilly Smith osem sekúnd pred koncom vyrovnal. V rozstrele sa v prvej sérii presadili za domácich Iľja Kovaľčuk a za hostí Jonathan Marchessault, Tatar rozhodol svojim prvým nájazdom v sezóne v štvrtej sérii, keď si vychutnal Marca-Andreho Fleuryho blafákom na forhend. „Záver bol pre nás frustrujúci, ale na druhej strane si to diváci užili. Máme dva body, berieme to a ideme na dovolenku," povedal pre nhl.com tréner Montrealu Claude Julien. Canadiens čaká týždňová pauza, ďalší zápas odohrajú až po All Star víkende, keď 27. januára hostia Washington. Tatar v súboji proti svojmu bývalému tímu odohral takmer 15 minút, zaznamenal dve strely a „plusku". Slovenský útočník mal výrazný podiel na druhom góle Montrealu, ktorý strelil Kovalčuk. Ruský veterán zatiaľ potvrdzuje svoje kvality, v ôsmich zápasoch v drese Canadiens má bilanciu 4+4. S Vegas skóroval prvýkrát pred vlastnými fanúšikmi, predtým sa v Montrealu naposledy presadil ešte ako hráč New Jersey 6. februára 2011. „Montreal je neuveriteľné hokejové mesto. Je nádherné skórovať pred touto kulisou, ľudia nás neskutočne podporujú," povedal Kovaľčuk.

Nedarilo sa Torontu s Martinom Marinčinom. Maple Leafs na vlastnom ľade podľahli Chicagu 2:6. Slovenský obranca odohral 10:41 minúty a pripísal si štyri mínusové body. Blackhawks natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy, čím vyrovnali svoje maximum v tejto sezóne. Hviezdou zápasu bol štvorbodový Johathan Toews, autor dvoch gólov a dvoch asistencií. „Ukázali sme skúsenosť a charakter tímu. Vedeli sme, že nemôžeme dať nohu z plynu ani keď sme viedli, pretože majú talentovaných hráčov a stať sa mohlo čokoľvek. Som rád, že sme im neumožnili návrat do zápasu," povedal skúsený center. Skvelú formu má český nováčik Dominik Kubalík, ktorý skóroval dvakrát a v posledných siedmich dueloch strelil deväť gólov. „Je to úžasné. Snažím sa robiť drobnosti správne a vychádza to. Hráme dobre celá formácia," povedal 24-ročný Kubalík, ktorý uzavrel skóre parádnou strelou zo vzduchu po krížnom pase od Toewsa. Bod za asistenciu si pripísal Patrick Kane a dostal sa na métu 999 bodov v NHL.

Ešte horšie dopadol Dallas, ktorý utrpel debakel v Minnesote 0:7. Andrej Sekera v drese Stars absolvoval 16:26 minúty, ako jediný obranca Dallasu nemal ani jeden mínusový bod. V druhej tretine si však nešťastne usmernil puk do vlastnej bránky, keď v presilovke Minnesoty vložil hokejku do krížnej prihrávky Jasona Zuckera a domáci zvýšili na 3:0. Sedem gólov Wild si rozdelilo sedem rôznych strelcov, Zucker k zásahu pridal aj dve asistencie. Siedmy shutout v kariére a druhý v sezóne zaznamenal Alex Stalock, ktorý chytil 27 striel. „Vyzerali sme ako tím, ktorý nehral predtým nikdy spolu. Všetko sme robili zle. Ťažko opísať čo som dnes videl," povedal tréner "hviezd" Rick Bowness.

Washington zvíťazil na ľade New York Islanders po veľkom obrate 6:4, jednou asistenciou k tomu prispel aj slovenský útočník Richard Pánik. Za „Caps" dosiahol hetrik kapitán Alexander Ovečkin, pre ktorého to boli v profiligovej kariére góly číslo 690, 691, resp. 692. Ruský kanonier tak v historickom poradí strelcov prekonal Maria Lemieuxa (690) a dotiahol sa na ďalšiu legendu Stevea Yzermana, s ktorým okupuje desiate miesto. „Sú to veľké mená, je to niečo špeciálne. Je to história, je to "cool"," rozplýval sa kapitán Washingtonu. „Pred sebou mám ešte druhú polovicu sezóny, uvidíme čo sa ešte stane. Vedel som, že toto je posledný zápas pred pauzou, dal som do toho všetko. Neznášam prehry," dodal Ovečkin, ktorý dosiahol druhý hetrik za sebou. Domáci viedli po dvoch tretinách už 4:1, ale v tretej tretine hostia piatimi gólmi otočili výsledok. Do bránky prišiel po dvoch tretinách namiesto Bradena Holtbyho nováčik Iľja Samsonov, ktorý neinkasoval ani raz zo siedmich striel a zaznamenal desiate víťazstvo za sebou. Capitals znížil na 2:4 zásluhou Carla Hagelina, ktorému gól pripravil parádne Pánik a pripísal si piatu asistenciu v sezóne. Rozdielový gól strelil 2:30 minúty pred koncom Jakub Vrána, potom Ovečkin zavŕšil hetrik do prázdnej bránky. Ruský útočník strelil v tejto sezóne už 34 gólov, z toho osem v posledných troch zápasoch. Na ôsmeho Marka Messiera (694) stráca už len dva presné zásahy. Celkovo má v profilige Ovečkin na konte 26 hetrikov, čím sa vyrovnal Mauriceaovi Richardovi.

Colorado zdolalo St. Louis 5:3, obhajca Stanley Cupu nebodoval prvýkrát po šiestich dueloch. Dôležitý gól na 3:2 strelil v druhej tretine Cale Makar a zapísal sa do histórie klubu. Bol to jeho 11. presný zásah v sezóne, čím prekonal zápis obrancu nováčika Johna-Michaela Lilesa zo sezóny 2003-04.

Desať gólov padlo v Edmontone, kde Oilers zdolali Arizonu 7:3. Prvý štvorbodový zápas v kariére zaznamenal Riley Sheahan (1+3), kapitán Connor McDavid strelil dva góly a so 76 bodmi si upevnil post najproduktívnejšieho hráča NHL. O bod menej má jeho spoluhráč Leon Draisaitl, ktorý mal dve asistencie. „Páči sa mi ako hráme v posledných zápasoch. Musíme v tom pokračovať," povedal tréner "olejárov" Dave Tippett.

Ottawa prerušila deväťzápasovú sériu prehier, keď zdolala doma Calgary 5:2. Brankár Marcus Högberg pomohol k víťazstvu 40 zákrokmi. Úvodné buly zápasu obstarali bratia Brady a Matthew Tkachukovci, hoci ani jeden z nich nie je center. „Chceli sme to spraviť v minulej sezóne, ale nevyšlo to. Teraz sme sa o tom nebavili, no pred zápasom prišiel Wes McCauley a povedal: Ja rozhodujem a vy pôjdete na úvodné buly. Mama sa poteší", prezradil útočník Calgary Matthew Tkachuk. McCauley to spravil štýlovo, keď z buly vyhodil oboch centrov a proti sebe sa postavili bratia. Vhadzovanie vyhral symbolicky Brady, ktorý mal v zápase viac dôvodov na radosť, keď skóroval a pridal aj asistenciu.

Florida so Sergejom Bobrovským v bránke, ktorý sa vrátil po krátkom zranení, vyhrala nad Detroitom 4:1 a natiahla víťaznú sériu na štyri zápasy. Ruský brankár chytil 27 striel, prekonal ho len Dylan Larkin, ktorý oslávil jubilejný 100. gól v NHL.

Skvelú formu má brankár Columbusu Elvis Merzlikins, ktorý vychytal tretí shutout z posledných štyroch zápasov. Blue Jackets zdolali New Jersey 5:0, Lotyš chytil 41 striel a vytvoril si kariérne maximum. V bránke Devils nastúpil prvýkrát od 8. novembra Cory Schneider, ale po štyroch góloch ho nahradil Mackenzie Blackwood.

Center San Jose Joe Thornton nastúpil na 1616. zápas v NHL, čím prekonal Larryho Murphyho a osamostatnil sa na 10. mieste histórie. Jeho Sharks však prehrali vo Vancouveri 1:4.