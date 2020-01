TASR

NBA: LeBron James s Lakers prehĺbili krízu Houstonu

V hosťujúcom drese opäť chýbal Anthony Davis, ktorý vynechal piaty zápas za sebou. Lakers sa však mohli spoľahnúť na LeBrona Jamesa, ten nazbieral 31 bodov a dvanásť asistencií.

New York 19. januára (TASR) - Basketbalisti Houstonu podľahli v domácom zápase NBA Los Angeles Lakers 115:124. Rockets nestačili ani výkony Russella Westbrooka a Jamesa Hardena, ktorí sa postarali o 69 bodov. Westbrook ich dosiahol 35, Harden o bod menej.

V hosťujúcom drese opäť chýbal Anthony Davis, ktorý vynechal piaty zápas za sebou. Lakers sa však mohli spoľahnúť na LeBrona Jamesa, ten nazbieral 31 bodov a dvanásť asistencií. Sekundoval mu Kyle Kuzma s 23 bodmi, dvadsaťbodovú hranicu pokorili aj Danny Green a Kentavious Caldwell-Pope.

Houston prežíva najväčšiu krízu v sezóne. Prehral tretí domáci duel za sebou a celkovo štvrtý z uplynulých piatich. Hráčom Rockets nepridal na optimizme ani fakt, že diváci v hale podporili skandovaním „MVP" radšej Jamesa. „Prechádzame ťažkými časmi, to je evidentné. Stáva sa to každému tímu počas roka, no netrvá to večne. Musíme sa cez to prebojovať, snažiť sa byť lepší a naďalej makať," povedal podľa ESPN ostrostrelec Houstonu Harden.

Boston nemal k dispozícii svojich dvoch najlepších strelcov Kembu Walkera a Jaylena Browna a podľahol doma Phoenixu 119:123. Hráči z Arizony vyhrali štyri z posledných piatich zápasov a v tabuľke Západnej konferencie sa posunuli na prvé miesto pod čiaru postupu do vyraďovacej časti. Celtics nepomohol ani heroický výkon Marcusa Smarta, ktorý trafil 11 trojok z 22 pokusov a vylepšil tak klubový rekord jednej z najstarších organizácií v NBA. „Práve v tejto chvíli to nič neznamená. Všetko by som to vymenil za víťazstvo, hlavne to, ako sme dnes hrali," reagoval na osobný úspech Smart.

Najlepší tím ligy Milwaukee nemal komplikácie s Brooklynom a pripísal si šiesty úspech v sérii. V dobrých výkonoch pokračuje aj Oklahoma City, ktorá zdolala Portland o 13 bodov. Chris Paul si v jej drese pripísal sezónne maximum 30 bodov.