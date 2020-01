TASR

Atletika: Lucia Vadlejchová prekonala slovenský halový rekord v päťboji o 79 bodov

Svoje vlastné národné maximum 4409 bodov z 3. marca 2017 na halových ME v Belehrade, kde skončila deviata, zlepšila zverenka trénera Františka Ptáčníka o 79 bodov.

Ilustračná fotka — Foto: TASR

Ostrava 18. januára (TASR) - Slovenská atlétka Lucia Vadlejchová prekonala prvý slovenský rekord v halovej sezóne 2020. Viacbojárka banskobystrickej Dukly sa oň postarala na majstrovstvách Moravy a Sliezska v Ostrave, na ktorých nazbierala v päťboji 4488 bodov. Svoje vlastné národné maximum 4409 bodov z 3. marca 2017 na halových ME v Belehrade, kde skončila deviata, zlepšila zverenka trénera Františka Ptáčníka o 79 bodov.

Dostala sa aj na prvú priečku v aktuálnych svetových tabuľkách 2020 pred Francúzku Anaelle Nyabeuovú Djapovú (4309). „Len v pondelok sme sa vrátili z desaťdňového sústredenia na Tenerife, preto sme s trénerom netušili, čo so mnou päťboj spraví. Tréningy však naznačovali, že som na tom dobre. Človek ale nikdy nevie," povedala Vadlejchová pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Slovenka si tiež v Ostrave, kde triumfovala pred Češkou Janou Novotnou (421), utvorila dva absolútne osobné rekordy. Vo výške prvý raz v kariére prekonala 181 cm (doteraz 178 cm) a v diaľke pridala k svojmu doterajšiemu maximu 637 cm ďalších sedem centimetrov. „S jednotlivými disciplínami som spokojná. Skokanské disciplíny mi vyšli nadmieru dobre, prekážky potrebujem ešte trochu vybehať a osemstovku som bežala štart – cieľ, čo to dalo. V guli som sa posunula o dva centimetre za tri roky, takže aj tam je posun. Ďakujem trénerovi Frantovi Ptáčníkovi za pevné nervy a takisto Lucke Mokrášovej, ktorá po návrate z USA trénuje so mnou v Prahe. Samozrejme, poďakovanie patrí i mojej tréningovej skupine, v ktorej sú Michaela Hrubá a Kateřina Cachová – bez nich by to veru nešlo. Vypláca sa mi aj spolupráca s psychologičkou Zdenkou Sládečkovou. Teraz ostať len zdravá a dúfať, že sa to podarí ešte zlepšiť."