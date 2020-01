TASR

Lyžovanie-SP: Beat Feuz vyhral tretíkrát zjazd vo Wengene

Vo veku 32 rokov si pripísal trináste prvenstvo v súťažiach SP, z toho jubilejné desiate v kráľovskej disciplíne.

Švajčiarsky lyžiar Beat Feuz reaguje v cieli pretekov v zjazde Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom Wengene — Foto: TASR

Wengen 18. januára (TASR) - Domáci lyžiar Beat Feuz triumfoval v sobotňajšom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom Wengene. Časom 1:42,53 min odsunul o 29 stotín sekundy na druhé miesto Taliana Dominika Parisa, tretí skončil Nemec Thomas Dressen s odstupom 0,31 s.

Slávny zjazd na Lauberhorne museli organizátori skrátiť zo 4,4 km na 2950 metrov. Zapríčinilo to nočné sneženie, po ktorom nestihli vo vrchnej časti odpratať 25-centimetrovú vrstvu čerstvého snehu. Nešiel sa najdlhší zjazd v kalendári SP, štart znížili na úroveň zjazdu do kombinácie. Dressen s päťkou predviedol hneď na začiatku krkolomný skok, ale ustál ho a prehovoril do boja o najvyššie pozície, keď sa zaradil pred dovtedajšieho lídra Švajčiara Maura Caviezela. Sled favoritov s nepárnymi štartovými číslami pokračoval Parisom, ktorý išiel takmer celú trať na úrovni Dressena a aj v cieli ich delili len dve stotiny sekundy. Víťazovi piatkovej kombinácie Matthiasovi Mayerovi z Rakúska ušlo pódium o sedem stotín.

Feuz s deviatkou viedol už od druhého medzičasu, výborne si poradil predovšetkým s najužším úsekom - esíčkom Kernen-S a k jeho výkonu sa už nepriblížil žiaden z pretekárov. Vo veku 32 rokov si pripísal trináste prvenstvo v súťažiach SP, z toho jubilejné desiate v kráľovskej disciplíne. V zjazde vo Wengene sa radoval už tretíkrát v kariére po rokoch 2012 a 2018. Vyrovnal rekord trojnásobného víťaza Rakúšana Franza Klammera, ktorý uspel tri razy za sebou v rokoch 1975 až 1977. „Debutoval som tu pred desiatimi rokmi a myslel som si, že túto trať nikdy nebudem mať rád. Má všetky parametre, čo mi nevyhovujú. Od úspechu v roku 2018 som si ju však obľúbil," povedal Feuz pre agentúru DPA.