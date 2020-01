Ružinov spúšťa v pondelok prvú zónu rezidentského parkovania

TASR

Parkovacia karta bude platiť do roku 2021, keď má začať platiť celomestská parkovacia politika, alebo kým sa nezmenia okolnosti vydania, napríklad pri zmene trvalého pobytu či predaji auta.

Bratislava 18. januára (TASR) – Na najstaršom ružinovskom sídlisku 500 bytov na Nivách v Bratislave začne od budúceho týždňa fungovať prvá zóna rezidentského parkovania, teda s prednostným parkovaním pre miestnych obyvateľov. Mestská časť spustí pilotný projekt v pondelok 20. januára. Od tohto termínu má začať dohliadať na pravidlá parkovania aj mestská polícia.

„Už v pondelok začína v zóne 500 bytov platiť regulované parkovanie, to znamená, že od pondelka od 13. hodiny popoludní do piatka do 11. hodiny tu môžu zaparkovať len tí obyvatelia, ktorí majú parkovaciu kartu rezidenta. To sú tie nálepky, ktoré majú na predných sklách svojich áut," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.

Nerezidenti budú môcť parkovať len na záchytnom parkovisku v areáli bývalých technických služieb na Bazovej ulici, resp. bude pre nich vyhradených niekoľko parkovacích miest na Velehradskej ulici, avšak maximálne tri hodiny denne.

„Zóna 500 bytov je veľmi citlivá, najmä pokiaľ ide o parkovanie. V okolí je množstvo biznis centier. Ľudia sú ale zvyknutí prísť do práce, ale nevyužívať parkovacie miesta, ktoré poskytuje práve tento komplex, ale zostať stáť v niektorej zo susediacich ulíc," poznamenala Tóthová s tým, že rozhodnutie o pilotnom projekte bolo vydané, aby sa vyšlo v ústrety rezidentom, a to aj v dôsledku dopravných obmedzení aj v súvislosti so značnou výstavbou v okolí.

Za parkovaciu kartu sa neplatí. Nárok na ňu má fyzická osoba s trvalým pobytom v tejto zóne a so vzťahom k vozidlu, ako aj právnická osoba, ktorá má sídlo, respektíve prevádzky v zóne a rovnako so vzťahom k vozidlu. Nárok na jej vydanie nemá držiteľ vyhradeného parkovania, vydávanie povolení pre osoby ťažko zdravotne postihnuté sa nemení. Nálepku regulovaného parkovania dostane aj ten, ktorý parkuje vo vlastnej garáži.

Parkovacia karta bude platiť do roku 2021, keď má začať platiť celomestská parkovacia politika, alebo kým sa nezmenia okolnosti vydania, napríklad pri zmene trvalého pobytu či predaji auta. Bližšie informácie k pilotnému projektu má mestská časť zverejnené na svojej webovej stránke, kde miestny úrad odpovedá aj na najčastejšie kladené otázky.