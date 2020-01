Tri najkrajšie návrhy erbu mesta Košice zdobia steny základných škôl

TASR

650. výročie prvej erbovej listiny udelenej mestu Košice — Foto: FB/Košice, mesto Košice

Košice 18. januára (TASR) – Podoby erbu mesta Košice zdobia steny troch škôl, ktoré zvíťazili v súťaži detských prác pod názvom Nakresli Erb pre svoje mesto. TASR o tom informoval hovorca magistrátu Vladimír Fabian s tým, že súťaž vlani usporiadali pri príležitosti minuloročného 650. výročia udelenia erbovej listy mestu Košice.

Do súťaže zaslalo svoje práce 25 základných škôl. Kategóriu najkrajší erb vyhrala práca žiačky Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda na Juhoslovanskej ulici Nely Klobošičovej. Najoriginálnejší erb sa podľa poroty podaril žiačke Základnej školy (ZŠ) Staničná Laure Lalíkovej a najmodernejší erb žiačkam Sofii Zniszczolovej a Tamare Begeniovej zo ZŠ Bernolákova.

Tému výročia udelenia prvej erbovej listiny podľa slov primátora Jaroslava Polačeka chceli dostať aj do škôl, kde sa deti popri kreslení mohli dozvedieť informácie o histórii mesta či o erbe a výsadách mesta, ktoré vtedy dal Košiciam kráľ Ľudovít Veľký. „Komisia vybrala najkrajšie erby a my sme ich zvečnili na stenách škôl. Teší ma, že si deti túto aktivitu užili a výsledky si teraz chodia pozerať aj rodičia," povedal. Víťazné kresby prekreslil umelec Viktor Feher so svojím tímom bez nároku na honorár.

Súťažná výstava detských výtvarných prác bola určená pre žiakov základných škôl vo veku od osem do 12 rokov a trvala od 14. marca 2019 do 24. apríla 2019. Cieľom bolo nakresliť svoju vlastnú predstavu erbu, nesmeli však kopírovať podobu toho mestského.