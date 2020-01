TASR

Vodné pólo-ME: Slovenky sú po výhre nad Srbskom jednou nohou vo štvrťfinále

Podľa trénera Milana Henkricha bude v poslednom zápase v základnej skupiny dôležité ostať na pozícii favorita a proti Chorvátsku zopakovať zodpovedný výkon.

Na snímke hráčky Slovenska — Foto: TASR

Budapešť 18. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle zvládli očakávaný zápas so Srbskom a po víťazstve 6:2 sú jednou nohou vo štvrťfinále. Podľa trénera Milana Henkricha bude v poslednom zápase v základnej skupiny dôležité ostať na pozícii favorita a proti Chorvátsku zopakovať zodpovedný výkon.

Slovenky sa na ME predstavili po dlhých 27 rokoch. Na šampionát do Budapešti cestovali reálnymi cieľmi a bez prehnaných očakávaní. V úvodných troch zápasoch čelili mimoriadne silným súperom, proti ktorým neprekvapili. Rusku podľahli 2:31, domácemu Maďarsku 2:20 a Grécku 2:18. Napriek vysokým prehrám neklesali na duchu, naopak, podľa pôvodného plánu sa naplno koncentrovali na jeden z kľúčových zápasov. Proti Srbsku mali duel od úvodu vo svojej réžii a napokon si pripísali cenné víťazstvo 6:2.

„Dievčatá išlo od začiatku naplno, bojovali. Veľkým nasadením vznikli aj nejaké chyby, ale to sa stáva. Treba ostať na pozitívnej vlne a verím, že zvládneme aj duel s Chorvátskom," uviedol tréner Milan Henkrich. Práve duel s Chorvátskom (v nedeľu od 13.00 h) definitívne rozhodne o tom, či sa Slovenky prebojujú do štvrťfinále alebo budú hrať o konečné umiestnenie na 9.- 12. miesto. „Je to úžasný pocit byť jednou nohou v osmičke. Srbky boli nepríjemné, ale našťastie sme im vedeli oponovať a dotiahli sme to do víťazného konca. Takýto výkon by sme mali zopakovať aj proti Chorvátsku," poznamenala Tamara Kolářová, ktorá sa na víťazstve podieľala tromi gólmi.