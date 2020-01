TASR

NHL: Tampa Bay deklasovala v zámorskej Winnipeg

Vasilevskij vyhral desiaty duel za sebou.

Ilustračná fotka — Foto: TASR/AP

New York 18. januára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay deklasovali v zámorskej NHL Winnipeg na jeho ľade 7:1. Premiérovým hetrikom v profilige sa blysol Anthony Cirelli a brankár Andrej Vasilevskij si pripísal desiaty triumf za sebou.

Slovenský obranca Erik Černák odohral za Tampu 19:29 min, na konto mu pribudli tri strely, tri bodyčeky a jeden plusový bod. Dva góly v drese hostí zaznamenal Nikita Kučerov, český útočník Ondřej Palát prispel tromi asistenciami. Vasilevskij predviedol 30 zákrokov a desiatou výhrou za sebou vyrovnal svoje kariérne maximum. Rovnakú šnúru ťahal od 9. februára do 5. marca 2019.

„Jasné, že je to pre mňa niečo špeciálne," povedal po hetriku Cirelli, ktorý odohral svoj 147. duel v NHL. „Bol to môj prvý hetrik a zapamätám si ho do konca života. Nestáva sa to zasa tak často." Hru obrany kritizoval kouč Jets Paul Maurice: „Neboli sme v defenzíve dostatoční, aby sme tento zápas vyhrali." Tampa bude mať teraz 10-dňovú prestávku a na ľad sa v zápase vráti až po All-Star víkende.

Sidney Crosby rozhodol presilovkovým gólom v predĺžení o triumfe Pittsburghu na ľade Detroitu 2:1. Bol to jeho tretí presný zásah v treťom dueli po návrate z 28-zápasovej absencie zavinenej zranením. „Stačilo mi položiť hokejku na ľad. Urobil to výborne," povedal o prihrávke Jevgenija Malkina na svoj zásah Crosby. V NHL má na konte spolu už 1239 bodov (454+785), čím sa v historickej tabuľke dotiahol po bok Petra Šťastného (450+789) na 39. miesto. Všetky tri góly padli v početnej výhode. Brankár posledného tímu tabuľky Detroitu Jimmy Howard zaznamenal 35 úspešných zákrokov, ale na výhru čaká už od 29. októbra. „Chytal vynikajúco. Dnes nám dal šancu, ale nestačilo to," povedal útočník Detroitu Dylan Larkin, ktorý nebodoval prvýkrát po siedmich stretnutiach.

Anaheim uspel na ľade Caroliny 2:1 po predĺžení, autorom víťazného gólu bol po brejku Sam Steel. Brankár hostí Ryan Miller prispel k triumfu 25 zákrokmi. Jediným strelcom Caroliny bol Sebastian Aho a jeho tím prehral tretíkrát za sebou. „Začiatok nebol zlý, ale potom nás predčili asi vo všetkom. Vyhral dnes jednoznačne lepší tím," priznal tréner Hurricanes Rod Brind"Amour. Jeho zverenci nastúpili už bez kľúčového obrancu Dougieho Hamiltona, ktorý si v predchádzajúcom stretnutí s Columbusom zlomil nohu.