Milovník prírody a kartograf Simon Beck si v umeleckom svete vyšľapal vlastnú cestu a to doslovne. Viac ako desať rokov vytvára do snehu nádherné obrazce, tým že chodí po nedotknutej snehovej pokrývke a zanecháva stopy. Najprv si terén dokonale zmapuje, zhotoví si návrh a potom hodiny kráča. Jeho námaha však stojí to za to. Presvedčte sa o tom v krátkom videu sami.