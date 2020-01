Ľubomíra Somodiová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Video, ako chlapček spieva bratovi s Downovým syndrómom, dojalo milióny ľudí po celom svete

Príbeh bratskej lásky a ich silného puta dojal celý svet.

Bratská láska medzi Raycom a Trippom — Foto: Facebook/Nicole Powell

CABOT 17. januára - Keď Nicole Powell z mesta Cabot z amerického Arkansasu zverejnila video svojho syna Rayca, ako spieva pesničku malému bračekovi Trippovi, ktorý má Downov syndróm, netušila, že to chytí za srdcia milióny ľudí.

V čase, keď bola tehotná, sa Nicole dozvedela, že chlapček sa narodí s Downovým syndrómom. Lekári jej radili, aby tehotenstvo prerušila. Rodina si však zvolila život. „Láska nepočíta chromozómy,“ povedala mamička pre portál Aleteia.

Rayce zaspieval pieseň od Justina Biebera

Rodičia vysvetlili štyrom mladším deťom, že ich malý braček má diagnózu a dúfali, že budú akceptovať, že je iný. Múdrosť ich detí ich dojala. Video sa šíri medzi miliónmi ľudí s posolstvom „Nie sme všetci rozdielni?".

Po mesiaci, ktorý Tripp strávil v nemocnici, sa celá rodina vracala domov. Počas jazdy mali v aute pustené rádio, v ktorom zahrali aj pesničku Ten Thousand Hours (Desaťtisíc hodín) od country dua Dan + Shay a Justina Biebera. „Rayce ju začal spievať bračekovi so slovami ‚táto pesnička je o mne a o tebe‘. Nevedel, že sa vzťahuje na manželku a manžela. Rozhodol sa, že je to ich pieseň,“ prezradila mamička..

Celá rodina pohromade. Foto: Facebook/Nicole Powell

Podľa nej sa bratia majú veľmi radi: „To, čo vidíte na videu, je spôsob, akým si budujú puto.“ Video vzniklo, keď bola rodina už doma. Rayce si podľa slov Nicole pustil ich pieseň na Youtube, začal sa s ním túliť a spievať mu: „Vynaložil by som desaťtisíc hodín a desaťtisíc ďalších. Ó, pokiaľ je to to, čo je potrebné na to, aby som sa naučil, čo tvoje sladké srdce potrebuje.“

Aj keď je pieseň o láske medzi mužom a ženou, perfektne sa hodí aj do príbehu bratskej lásky.