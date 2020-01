TASR

Hamburg sa zaujíma o Boženíka. Riaditeľ však tvrdí, že pre klub je drahý

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Hamburg 17. januára (TASR) - O služby slovenského futbalového reprezentanta Róberta Boženíka je v zimnom prestupovom období veľký záujem v celej Európe. Interes prejavil aj nemecký Hamburg, no podľa slov jeho športového riaditeľa Jonasa Boldta je dvadsaťročný útočník pre klub príliš drahý.

Informoval o tom portál bild.de, podľa ktorého je nemecký druholigový klub ochotný uvoľniť na prestup Boženíka tri milióny eur, no Žilina si údajne pýta ešte o dva milióny viac. „Je to mladý a talentovaný hráč. Musíme sa poobzerať, či sa niekde neotvoria dvere na jeho prestup," uviedol Boldt.

O Boženíkove služby sa intenzívne zaujíma aj špičkový holandský tím Feyenoordu Rotterdam. Ten by chcel získať mladíka z MŠK Žilina už v zimnom prestupovom období. Dvadsaťročný Boženík presvedčil o kvalitách kouča Dicka Advocaata, skauti ho sledovali v dueloch slovenskej ligy i v drese slovenskej reprezentácie. S MŠK Žilina má platný kontrakt do 30. júna 2022, no sám predtým prejavil záujem o zmenu dresu. Interes o neho mali aj FC Janov a CSKA Moskva.

Boženík strelil v prebiehajúcej sezóne Fortuna ligy tri góly a pridal štyri asistencie. Presadil sa už aj v A-tíme reprezentácie, za ktorú odohral osem stretnutí a zaznamenal štyri presné zásahy.