TASR

NHL: Tatar s gólom a dvomi asistenciami, Ovečkin hetrikom vyrovnal rekord ligy

Dvadsaťdeväťročný krídelník strelil v 20. minúte vyrovnávajúci gól na 1:1 a pridal aj dve asistencie.

Slovenský hokejový reprezentant v drese Montrealu Canadiens Tomáš Tatar sa teší po strelení gólu do siete Philadelphie — Foto: TASR/AP

New York 17. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel výraznou mierou k triumfu Montrealu Canadiens v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Philadelphie Flyers 4:1. Dvadsaťdeväťročný krídelník strelil v 20. minúte vyrovnávajúci gól na 1:1 a pridal aj dve asistencie. V prebiehajúcej sezóne tak nazbieral už 43 bodov (17+26).

Jednu asistenciu zaznamenal aj Richard Pánik pri triumfe jeho Washingtonu Capitals nad New Jersey Devils 5:2. Alexander Ovečkin dal hetrik a prekonal hranicu 30 gólov v prebiehajúcom ročníku. Ruský kanonier tak pokoril túto métu v 15 sezónach po sebe a vyrovnal rekord NHL Mikea Gartnera.

Ten strelil aspoň 30 gólov v úvodných 15 sezónach v profilige v sezónach 1979/80 až 1993/94. Ovečkin zároveň nazbieral v základnej časti už 689 gólov a v historickej tabuľke stráca jeden na desiateho Maria Lemieuxa. „Bez môjho tímu, mojich spoluhráčov by som to nikdy nedokázal. Je to super," povedal pre nhl.com.

Z triumfu sa tešili aj dvaja Slováci v drese Bostonu Bruins, ktorý na vlastnom ľade zdolal Pittsburgh Penguins 4:1. Kapitán Zdeno Chára odohral 20:37 minút a okrem dvoch „plusiek" zaznamenal aj jednu strelu na bránku a dva hity, brankár Jaroslav Halák kryl 29 z 30 striel súpera a mal 96,7% úspešnosť zákrokov.

Toronto prehralo doma s Calgary 1:2 pp a sn, Martin Marinčin strávil na ľade 15:23 minút a raz vystrelil na bránku. Z výhry sa netešil ani Erik Černák, keď jeho Tampa podľahla Minnesote tesne 2:3. Slovenský obranca odohral 16:21 minút a mal jednu lmínusku". Dallas s Andrejom Sekerom podľahol Buffalu 1:4.