TASR

Majster Európy z Belehradu 1976 a legenda Slovana Ján Švehlík jubiluje

Futbalový majster Európy z Belehradu 1976 a člen Siene slávy Slovana Bratislava Ján Švehlík má v piatok 17. januára 70 rokov.

Na snímke bývalý slovenský futbalista a reprezentant Česko-Slovenska Ján Švehlík — Foto: TASR/Marko Erd

Bývalý útočník strávil väčšinu hráčskej kariéry v Slovane Bratislava, s ktorým získal tri tituly majstra Československa, dvakrát sa tešil zo zisku Československého pohára a štyrikrát z výhry v Slovenskom pohári. Federálny ligový titul dosiahol aj v drese Dukly Praha.

V roku 1976 reprezentoval Československo na majstrovstvách Európy, na ktorých vo finálovom zápase strelil proti vtedajšej Nemeckej spolkovej republike (NSR) prvý gól zápasu, ktorý sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 2:2. Československo napokon v penaltovom rozstrele zvíťazilo a získalo titul európskeho šampióna.

Ján Švehlík sa narodil 17. januára 1950 v Lovči. S futbalom začal v Žiari nad Hronom. Ako dorastenca žiarskeho tímu si ho v Bratislave počas dorasteneckých zápasov všimli funkcionári bratislavského Slovana. Belasý dres, najprv B-tímu, si preto začal obliekať už v roku 1969, keď prišiel do Bratislavy študovať právo.

O rok neskôr, keď mal 20 rokov, sa dostal do prvého mužstva belasých. Hrával na poste stredného útočníka, najčastejšie medzi Jánom Čapokovičom a Mariánom Masným. Za Slovan odohral trinásť sezón a získal tri federálne ligové tituly (1970, 1974, 1975), dvakrát sa tešil zo zisku Československého pohára (1974, 1982) a až štyrikrát bol aj pri zisku Slovenského pohára (1970, 1974, 1976, 1982).

Úspešnú slovanistickú kariéru prerušil iba v sezóne 1976/1977, keď počas základnej vojenskej služby hrával za Duklu Praha, s ktorou tiež dosiahol československý ligový titul.

Výborný technik, presný strelec, prezývaný "Švehla", ale aj „Žolík" hájil farby Slovana do roku 1982. V najvyššej československej futbalovej súťaži odohral 296 zápasov a streli 79 gólov. Úspešnú hráčsku kariéru ukončil v roku 1983 v belgickom druholigovom klube KSC Hasselt.

Československo reprezentoval už ako junior. V roku 1972 sa stal majstrom Európy hráčov do 23 rokov. Seniorský reprezentačný dres si prvýkrát obliekol v roku 1974 v zápase proti Francúzsku. O dva roky neskôr sa dostal do nominácie trénerov Václava Ježka a Jozefa Vengloša na európsky šampionát do bývalej Juhoslávie.

Do útoku nastúpil Ján Švehlík v belehradskom finále 20. júna 1976 proti vtedajšej Nemeckej spolkovej republike. Už v 8. minúte prekonal legendárneho nemeckého brankára Seppa Maiera. V 25. minúte po góle ďalšieho Slováka, Karola Dobiaša, viedlo Československo už 2:0.

O tri minúty neskôr však skóroval slávny Dieter Müller a v poslednej minúte finálového duelu Nemec Bernd Hölzenbein vyrovnal na 2:2. O majstrovi Európy rozhodli pokutové kopy, z ktorých najpamätnejší premenil vtedajší hráč Bohemiansu Praha Antonín Panenka.

Československo tak aj zásluhou Jána Švehlíka získalo historicky prvý titul európskeho šampióna. Za Československo odohral Ján Švehlík celkovo 18 reprezentačných zápasov, v ktorých strelil štyri góly.

Po skončení hráčskej kariéry sa venoval právu, ale zostal pracovať aj v štruktúrach Slovana Bratislava. Ako tréner viedol B-tím "belasých". Trénerovi A-tímu Dušanovi Galisovi asistoval pri zisku ligového titulu. Majstrovský ligový titul dosiahol aj ako asistent hlavného trénera Stanislava Grigu.

V roku 2002 pôsobil aj ako hlavný tréner prvého mužstva Slovana. Športovým riaditeľom klubu ŠK Slovan Bratislava sa stal v roku 2005. Dne pracuje na pozícii vedúceho A-tímu belasých.

Od roku 1992 sa v jeho rodnej obci Lovča koná medzinárodný futbalový turnaj mladších dorastencov o Pohár Jána Švehlíka.