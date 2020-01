TASR

Dnes o 15:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Banskobystrická latka sa teší na majstra Európy i líderku renkingu

V Banskej Bystrici sa 11. februára uskutoční najvýznamnejšie halové podujatie výškarov - 26. ročník Banskobystrickej latky.

Na snímke japonský reprezentant Naoto Tobe počas súťaže mužov 25. ročníka výškarského mítingu Banskobystrická latka 2019 — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica (TASR) - V Banskej Bystrici sa 11. februára uskutoční najvýznamnejšie halové podujatie výškarov - 26. ročník Banskobystrickej latky. Podujatie má bohatú tradíciu a najlepší svetoví výškari sa tam radi vracajú. Aj po skončení kariéry príde pod Urpín legenda Stefan Holm, už ako tréner Švédky Sofie Skoogovej. Slovenská atletika bude mať zastúpenie v podobe Matúša Bubeníka a Tatiany Dunajskej.

Od ženskej súťaže očakávajú organizátori viacero útokov na hranicu dvoch metrov. Pokúsi sa o to nielen mladučká Ukrajinka a juniorská svetová rekordérka Jaroslava Mahučichová, ale aj jej staršia krajanka a strieborná z MS 2017 Julia Levčenková.

Účasť potvrdila aj veteránka súťaže

Štart potvrdili i ďalšie skokanky s maximom nad dva metre, obľúbené Talianky Alessia Trostová (200) a Ellena Vallortigarová (202). Veteránkou Banskobystrickej latky bude Levern Spencerová zo Sv. Lucie, národná rekordérka so 198 cm.

„Chcela by som prekonať moje osobné rekordy. Štyrikrát v rade som skočila 180 cm. Je to však pre mňa veľký stres skákať pred vypredaným hľadiskom v hale na Štiavničkách, ale teším sa na toto podujatie, je to nezabudnuteľný pocit pre každého výškara, ktorý do Banskej Bystrice zavíta," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii v Národnom dome v Banskej Bystrici slovenská výškarka Tatiana Dunajská.

Lákadlá v mužskej súťaži

V mužskej súťaži bude tradičným lákadlom bahamský šoumen a bývalý majster sveta Donald Thomas. Napriek tomu, že má 35 rokov hlási z tréningov výbornú formu. Pod Urpín sa vráti i Nemec Mateusz Przybylko s osobným rekordom 235 cm. Ozdobou podujatia má byť Číňan Čang Kuo-wej, strieborný z MS 2015 s maximom 238 cm.

„V hľadáčiku sú aj ďalšie kvalitné mená, ktoré ešte doplnia štartovú listinu po už ohlásených Bielorusovi Nedosekovovi, ktorý je svetovou rebríčkovou jednotkou a Keňanovi Sawem. Sledujeme ešte výkonnosť ďalších skokanov, ktorí majú o štart na Banskobystrickej latke záujem. Tešíme sa, že tento ročník zrejme prinesie meno nového víťaza. Chceme, aby bola v mužskej súťaži pokorená latka nad 230 cm a v ženskej nad dva metre," prezradil manažér mítingu Alfons Juck.

Dôležité bodovanie v kategórii C

Banskobystrická latka bude mať štatút European Athletics Indoor Special Premium, teda najvyšší možný v rámci európskych halových mítingov ako jediné výškarske podujatie. V rámci bodovania do svetových rebríčkov je to kategória C, čo je dôležité vzhľadom na olympijskú kvalifikáciu. Prvá osmička medzi mužmi aj ženami získa od 60 po 25 bodov za umiestnenie.

„Banskobystrická latka patrí medzi najvýznamnejšie atletické podujatia, ktoré na Slovensku organizujeme. Sme hrdí na toto podujatie, pretože má veľký medzinárodný cveng. Verím, že sa v hale na Štiavničkách predvedú i domáci výškari. Matúš Bubeník sa určite pokúsi zabojovať o olympijský limit do Tokia, ktorý je síce prísny, ale mohol by sa kvalifikovať aj s nižším výkonom na základe rankingu," uviedol prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.

Vo rebríčku bodovania mítingov skončila Banskobystrická latka v roku 2019 na siedmom mieste na svete spomedzi všetkých špecializovaných podujatí v hale a vonku (vrátane vrhačských a pod.). Medzi halovými výškami je jednoznačnou svetovou jednotkou.