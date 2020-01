TASR

Výtvarník Robert Hromec bude mať v Danubiane výstavu Padajúca kométa

Na snímke výstava prác Roberta Hromca s názvom Inside a Time Capsule v galérii Nedbalka v Bratislave 2. februára 2018. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 16. januára (TASR) - V novembri minulého roka vystavoval slovenský výtvarník Robert Hromec svoje obrazy v newyorskom sídle OSN. Výstava In Search for Love and Truth (Pátranie po láske a pravde) sa konala pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a na počesť československých migrantov, manželov Vilčekovcov, ktorí patria medzi najväčších filantropov a podporovateľov umenia v USA.

Od konca januára si tvorbu jedného z najúspešnejších slovenských výtvarníkov budú môcť pozrieť návštevníci bratislavskej Dabuniany na výstave s názvom Falling Comet/Padajúca kométa.

„Pripravil som špeciálnu kolekciu desiatich veľkorozmerných obrazov na hliníkovom plechu s rozmermi jeden krát dva metre, doplní ich osem malieb na hliníkovom plechu s rozmermi jeden krát jeden meter," povedal pre TASR Hromec, ktorý naposledy prezentoval svoje diela v Bratislave v roku 2018 v Galérii Nedbalka na výstave Inside a Time Capsule (Vnútri časovej kapsule).

Medzinárodne uznávaného výtvarníka nečaká v Danubiane umelecká premiéra, svoje diela tu vystavoval už v roku 2002. „Je to návrat, ktorý prinesie 18 veľkorozmerných obrazov na hliníkovom plechu pod spoločným názvom Padajúca kométa. Tento názov som zvolil preto, lebo štruktúry tých obrazov predstavujú nový svet, ktorý nastáva," priblížil Hromec výstavu zobrazujúcu jeho individuálne umelecké prístupy zaznamenávajúce chaos verzus kozmos.

Výstavu otvoria 25. januára, potrvá do 29. marca.