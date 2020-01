Svoju prvú tortu upiekla na materskej. Dnes sa tým živí a jej nádhernými výtvormi sa nebudete vedieť vynadívať

Ľubomíra Somodiová

Pečenie, zdobenie a modelovanie sladučkých sôch znie ako krásna činnosť, v skutočnosti však práca cukrárky často pozostáva aj z 20 hodín na nohách a pár hodín spánku. No pocit odovzdania torty a radosti v očiach zákazníka je pre cukrárku Weru vraj na nezaplatenie.

MALACKY 16. januára - Jej torty rozprávajú príbehy. A nielen tie s rozprávkovým motívom. Nie je sa čomu čudovať, cukrárka Wera Dievaková Galovičová jednoducho miluje rozprávky. Dokonca si ich púšťa ako kulisu popri tom, ako vyrába sladké dobroty.

Sociálne siete a chuť zhrešiť kvalitne

Dopyt po domácich tortách od šikovných cukrárok, akou je mladá Bratislavčanka Wera, stúpa. Cukrárka Wera si myslí, že je to vďaka ľahkej dostupnosti prostredníctvom sociálnych sietí a chuti zhrešiť sladkým kvalitne: „Keďže teraz je plný Instagram a Facebook šikovných cukrárok, ktoré pečú s radosťou, z kvalitných surovín a chutne, bez použitia umelých práškov a margarínov, viete si prečítať referencie, vidíte galériu, tak jedia aj oči a potom je hneď väčšia chuť si torty takto objednávať.“

K pečeniu sa dostala ako mnohé iné mamičky, ktoré sa na materskej či rodičovskej dovolenke potrebujú odreagovať, či inak kreatívne vyžiť. „Keďže sme dostávali k sviatkom torty a mne tie ťažké margarínové krémy nechutili, skúsila som spraviť svoju prvú tortu. Bola marcipánová,“ zaspomínala si. Torta zožala úspech. Navyše Weru pečenie veľmi bavilo a časom prišli aj prvé objednávky: „Moja úplne prvá oficiálna zákazka bola od susedy, bola biela so slnečnicami, v tom čase som z nej mala veľkú radosť,“ priblížila.

Najdôležitejšia je chuť

Dnes ju pečenie naplno zamestnáva „Snažím, aby bolo z mojich tort cítiť môj vlastný rukopis, dávam do každej jednej či už torty, postavičky či ozdôbky kúsok seba, povedala s tým, že jej torty nie sú len obalom. „Najdôležitejšia by mala byť chuť, čo z toho, ak je torta pekná, ak zostane celá na tácke a skončí, nedajbože, v koši,“ zdôraznila. Pri pečení používa len kvalitné suroviny a inak to neplánuje robiť ani v budúcnosti.

Torta nie je len o pečení

Samotnej výrobe torty predchádza komunikácia so zákazníkom či nákup surovín. Je potrebné ju aj vymyslieť. „Sú hodiny, ktoré sa ale akosi nikdy nezarátavajú. Ale ak hovoríme o čase od momentu, kedy chytím do ruky mixér až po odovzdanie torty, to sú hodiny, pri náročnejších (zväčša svadobných) dizajnoch aj desiatky hodín,“ hovorí.

Dĺžku výroby ovplyvňuje hlavne náročnosť dizajnu. Podľa jej slov je veľký rozdiel robiť torty poliate čokoládou, ozdobené ovocím či živými kvetmi a torty s modeláciami. „Priznám sa, že tieto olievané ovocné torty sú pre mňa príjemný oddych. Takýchto tort sa dá stihnúť za jeden víkend podstatne viac než tort poťahovaných, zdobených postavičkami či cukrovými kvetmi. Tam sú to hodiny a hodiny práce pri modelovaní. A práve to je pre mňa tá najobľúbenejšia časť,“ povedala.

Modelovanie si vyžaduje trpezlivosť

Sochy, ktoré zdobia jej torty, sú naozaj krásne. Ich zhotovenie nie je žiadna hračka. Wera si v súvislosti s nimi spomenula na milú príhodu, ktorú na kurze modelovania spomínal majster modelácie sladkých figúrok Denis Zuev: „Vravel, že dal modelovaciu hmotu do rúk sochárovi, nech čosi spraví a ten ju po chvíľke s nervami odhodil, že s tým sa robiť nedá."

Sama tvrdí, že možno raz v budúcnosti by si vyskúšala aj tvorbu sôch „ale momentálne som verná tým svojim sladkým, cukrovým. To, že viem vziať kus bielej hmoty a vniesť do nej sladký život, to ma veľmi napĺňa a baví.“

Trendom je aj slaný karamel

V zimnom období najčastejšie pečie detské, narodeninové a krstinové torty. Od apríla do konca októbra, kedy je svadobná sezóna, sa venuje najmä svadbám - či už tortám, alebo aj candy barom, teda dezertom a koláčikom. Podľa jej slov dnes dominujú ľahké a svieže chute krémov. „Prevláda mascarpone či tvarohové náplne s ovocím, ale aj klasická ľahká čokoládová, alebo slaný karamel sú poslednú dobu favoritmi,“ prezradila.

Veľkú radosť je robí fakt, že jej zákazníci nechávajú voľnú ruku pri tvorbe. „Je úžasné, že mi na základe mojej tvorby dôverujú natoľko, že celkový dizajn nechávajú na mne a ja sa môžem naplno nechať unášať mojou fantáziou a môžem tvoriť," povedala s tým, že so zviazanými rukami sa jej tvorí len ťažko. Na druhej strane priznáva, že voľná ruka je veľkou zodpovednosťou: „Takmer vždy mám nepokoj v žalúdku, až kým tortu neodovzdám, či som sa do ich vkusu trafila,“ priznala.

Bizarné požiadavky

Sem-tam sa k nej dostanú aj bizarné požiadavky. Tie, ktoré jej prídu nevkusné, slušne odmietne. „Z tých najbizarnejších, na ktoré si spomeniem, a ktoré som robila, bola lebka a v nej zapichnutý nôž pre študentku patológie,“ povedala s úsmevom.

Za osem rokov praxe sa naučila, že sa neoplatí za každú cenu ísť proti sebe. Ak jej niektoré témy nerobia radosť, je to cítiť a také torty nechce odovzdávať. „Niekedy však na svoje plecia vezmem viac, než je rozumné a vtedy áno, stalo sa mi, pri všetkom tom vyčerpaní, že som mala chuť odložiť všetko a utiecť, ale prinajhoršom sa vyplačem, znovu nakopnem a dám do toho maximum,“ povedala a dodala, že „pečenie, hranie sa s postavičkami a zdobenie znie tak krásne,“ ale zväčša jej realita pozostáva aj z 20 hodín na nohách, dvoch-troch hodiniek spánku a neskutočnej únavy. „Ale ten pocit, keď odovzdávam tortu a vidím tú úprimnú radosť, alebo potom čítam správy, ako sa torta páčila a chutila, to je ten najväčší nakopávač,“ uzavrela šikovná cukrárka.