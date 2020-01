TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Barbora Balážová sa stala víťazkou ankety Stolný tenista roka 2019. Cenu v hlavnej kategórii výročnej ankety Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) si prevzala na stredajšom ceremoniáli v Bratislave.

Balážová triumfovala v hlavnej kategórii v konkurencii ďalších úspešných slovenských reprezentantov Ľubomíra Pišteja a Janga Wanga. Dvadsaťsedemročná slovenská jednotka aktuálne figuruje na 54. mieste svetového rebríčka ITTF.

V uplynulom roku dosiahla viacero úspechov najmä v mixe s Pištejom, s ktorým sa prebojovali do štvrťfinále na majstrovstvách sveta a obsadili 4. miesto na II. európskych hrách v Minsku. Spolu sa dostali aj na prestížny turnaj World Tour Grand Finals, na ktorom sa Balážová predstavila aj vo štvorhre s českou partnerkou Hanou Matelovou.

„Veľmi sa z toho teším. Myslím si, že či už ja, Ľubomír alebo Wang sme odohrali naozaj veľmi dobrý rok. Za určité výsledky vďačím samozrejme svojmu partnerovi, takže si myslím, že tú cenu by sme si zaslúžili všetci traja. Najviac ma zamrzelo a aj som si dosť poplakala na Európskych hrách, na ktorých sme skončili štvrtí a v našom športe tým pádom aj bez medaily. Myslím si, že sme tam odohrali veľmi dobrý turnaj a mali sme na to ho celý vyhrať. Čo sa týka vrcholov, bolo ich viac, či už tretie miesto v Paraguaji, čo nebol jednoduchý turnaj, či zakončenie roka na Canada Open, kde sme mix vyhrali. Bol to s Ľubomírom náš prvý spoločný medzinárodný titul a veľmi sme sa z toho tešili," povedala pre TASR tohtoročná víťazka ankety, ktorá na poste vystriedala práve svojho partnera z mixu. Ten sa tešil z výhry vlani po tom, čo anketu obnovili po vyše 20 rokoch.

V tejto sezóne majú stolní tenisti jasný cieľ - kvalifikovať sa na OH v Tokiu. „V mixe sa kvalifikuje 16 párov zo sveta, čiže pre európske páry sú tam vyššie šance ako v jednotlivcoch či družstvách. No myslím si, že ja, Wang, Ľubo či Tatiana Kukuľková máme dobré šance kvalifikovať sa aj v jednotlivcoch," uviedla víťazka ankety.

Cenu pre mládežníčku roka získala Ema Labošová, štvrťfinalistka dvojhry junioriek na ME mládeže, majsterka SR v dvojhre junioriek, strieborná na MSR do 21 rokov a bronzová na MSR žien. Objavom roka sa stal Damián Flóro, ktorý skončil na neoficiálnych majstrovstvách Európy svojej vekovej kategórie Eurominichamps na 25. mieste.

Za trénera roka zvolili reprezentačného kouča mužov Jaromíra Truksu. Ten bol pri úspechoch mixu Pištej - Balážová a osemfinále Janga Wanga v dvojhre na MS, ako aj pri striebornej medaile páru Brat - Špánik na ME do 21 rokov. Rozhodcom roka sa stal opäť Matej Hamran.

Súčasne s vyhlasovaním zaradili do Siene slávy slovenského stolného tenisu bývalých úspešných reprezentantov Tomáša Jančího a Rolanda Vímiho, bronzových medailistov s družstvom mužov ČSFR z MS 1991.

Slávnostné podujatie zároveň otvorilo rok, v ktorom slovenský stolný tenis oslavuje 95. výročie od svojho založenia. Československá table tenisová asociácia bola založená 22. októbra 1925.

Predseda SSTZ Zdeno Kríž pri otvorení slávnosti zhrnul úspešnú 95-ročnú históriu: „Stolný tenis je výnimočný šport z mnohých príčin, ale hlavne pre to, že ho môžu hrať všetci od útleho veku až do staroby a taktiež ľudia s telesným postihnutím. Je to univerzálny šport, ktorý sa hrá v 226 krajinách sveta a je to teda najrozšírenejší šport na svete. Našu históriu sme písali spolu s českými bratmi od založenia až do rozdelenia krajín, ale táto spolupráca pokračuje aj ďalej. Československo bolo zároveň jedna z len deviatich zakladajúcich krajín Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF)."

