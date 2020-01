Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Muž si každý deň po dobu 20 rokov spravil rovnakú selfie. Výsledné video je úchvatné

Pozrite si dielo fotografa, ktorý sa fotí každý deň už 20 rokov.

NEW YORK 16. januára - Noah Kalina je fotograf z New Yorku. V roku 2000, keď mal len 19 rokov, dospel k rozhodnutiu, že sa každý deň odfotí s neutrálnym výrazom na tvári. Šesť rokov na to publikoval svoj Projekt pod názvom „Každý deň“. Video, ako sa mení zo dňa na deň, sa razom stalo virálnym.

Doba selfie

Fotografom sa inšpirovalo množstvo ľudí. Navyše fotenie seba samého tzv. selfies sa stalo veľmi populárnym, a tak internetom kolujú vieda s podobným konceptom. Kalina je však pravdepodobne jedným z mála ľudí, ktorí dosiahli miľník dvadsiatich rokov dokumentácie vlastnej tváre.

Z chlapca muž

Nedávno zverejnil video jeho 20-ročnej transformácie. Hoci sa na videu všetko naokolo neho mení, jeho výraz zostáva rovnaký aj po dvoch dekádach. Rokmi mu však pribudla brada a nejaká tá vráska.

Zdá sa, že Kalina sa každodenných selfie fotiek nevzdá. Keď si už zvykol fotiť seba samého každý deň, prečo by mal prestať? „Stále sa fotím každý deň a mám v pláne tak robiť aj naďalej, až do dňa kým neumriem,“ povedal pre Journal Gataway House.