Dominika Pacigová

Lenku od adopcie bojového plemena každý odhováral. Psík z útulku jej teraz zachránil novorodeniatko, ktoré prestalo dýchať

Nero jej v noci zachránil sedemdňové dieťa. V dnešných dňoch si Lenka ani nechce predstaviť, čo by sa mohlo stať, keby nemali psíka.

— Foto: Facebook - Psí útulek Dětmarovice / archív Lenky Dvořákovej

DĚTMAROVICE 17. januára - Približne pred dvomi rokmi si Lenka Dvořáková spolu s partnerom adoptovali psíka z útulku. Dali mu meno Nero. Keď Lenka čakala bábätko, ľudia sa jej pýtali, či nemá strach, že by staffbull, kríženec anglického stafordšírskeho bulteriéra, mohol pohrýzť jej dieťa, keďže ide o bojové plemeno. Rodina si ho však nechala a v dnešných dňoch je mu nesmierne vďačná. Keď mala ich dcéra iba sedem dní, v noci prestala dýchať a zmodrela. Nero začal kňučať a až vtedy si mamička všimla, že niečo nie je v poriadku. Keby nebolo Nera, sama nevie, ako by to dopadlo.

Ľudia zvyknú súdiť psíka na základe toho, ako vyzerá

O adopcii psíka sa doma rozprávali už dlhší čas. V auguste 2017 navštívili útulok v Havířově, vyvenčili štvornohého miláčika a išli domov. „Na druhý deň sme hľadali útulky v našom okolí. Narazili sme na útulok v Dětmaroviciach, kde mali Gučiho, no my sme mu dali meno Nero. Už v koterci sme si ho zamilovali,“ hovorí pre Dobré noviny Lenka Dvořáková.

Foto: archív Lenky Dvořákovej

V čase, keď si adoptovali Nera, mal jej syn štyri roky. S odstupom času otehotnela a čakala dievčatko. Mnohí ľudia jej radili, aby odniesla Nera do útulku. „Pýtali sa ma, či nemám strach, že by pes mohol pohrýzť bábätko, nakoľko ide o bojové plemeno. Tu by som chcela podotknúť, že bojové plemeno neexistuje. Keď sa psík dostane do nesprávnych rúk, bojovou môže byť aj malá čivava. To si však ľudia neuvedomujú a súdia psíka na základe toho, ako vyzerá. Neraz som sa aj ja stretla s názorom, že náš pes je zlý a bojový, no on by za nás položil aj život,“ dodala mladá mamička.

Zachránil jej dcéru, ktorá zmodrela

Keď sa Lenke koncom roka 2018 narodila dcéra, Nero ju od prvého dňa, čo prišli domov, strážil. Pred pár dňami sa poďakovala útulku za psíka, ktorý jej zachránil dcéru. „Dlho som o tom, čo sa nám stalo, nikomu nepovedala. Aj dnes mi však behá mráz po chrbte a mám slzy na krajíčku. V noci, keď mala dcéra sedem dní a spala vedľa našej postele vo svojej postieľke, som sa prebudila na kňučanie a otrasy postieľky,“ opisuje Lenka hrôzostrašnú noc v správe, ktorú poslala Psiemu útulku Dětmarovice.

Foto: archív Lenky Dvořákovej

Foto: archív Lenky Dvořákovej

Najprv odohnala Nera, aby ich nechal spať. „Potom som sa pozrela do postieľky na dcéru a jej telíčko bolo modro-fialové. Vzala som ju do náručia a chytila som ju tak, aby bola obrátená bruškom k zemi. Z úst jej vytiekli sliny a nadýchla sa,“ pokračuje Lenka.

Lenka je vďačná psíkovi, ale aj útulku

V dnešných dňoch má jej dcérka trinásť mesiacov. „Neviem si predstaviť, čo by sa v tú noc stalo, keby sme nemali Nera. Zachránil nám dcéru, celý život mu za to budeme vďační,“ ďakuje mamička nielen psíkovi, ale aj samotnému útulku.

Nero má s jej dcérkou úžasný vzťah. „Keď bola po očkovaní a boleli je nôžky, Nero si ľahol k jej nohám a ostal tam. Myslíme však stále na to, že pes je zviera a dcéra je maličká. Práve preto nie sú nikdy sami bez dozoru, pretože človek nikdy nevie, čo jednému z nich napadne. Každopádne, majú krásny vzťah,“ uzatvára Lenka Dvořáková.