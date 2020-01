TASR, Dobré noviny

Prieskum Focusu: Voľby by v januári vyhral Smer, SNS takmer mimo parlamentu

Michal Truban, Peter Pellegrini a Andrej Kiska — Foto: TASR/Jakub Kotian, Martin Baumann, Oliver Ondráš

BRATISLAVA 16. januára - Ak by sa voľby konali v polovici januára, vyhrala by ich strana Smer-SD s 18,7%. Za ňou by nasledovali ĽSNS s 13,6% a PS/Spolu z 10,5%. Prieskum vykonala agentúra Focus 10.1. až 14.1. na vzorke 1010 respondentov na objednávku koalície PS/Spolu.

Nasledujú strany Za ľudí (10,3%), OĽaNO (7,7%), Sme rodina (7,1%), KDH (6,0%) a SaS (5,4%). Tesne by sa do parlamentu dostala aj SNS s iba 5,1%. Most-Híd, Dobrá voľba ani Vlasť by sa do NRSR neprebojovali.

Účasť vo voľbách by podľa prieskumu dosiahla takmer 78 percent a takmer 13 percent opýtaných by voliť nešlo. Odpovedať nevedelo 9,5 percenta respondentov.

V prepočte na kreslá v Národnej rade SR by Smer-SD získal 33 kresiel, ĽSNS 24 kresiel, z koalície PS-Spolu by do parlamentu zasadlo 19 poslancov a strana Za ľudí by mala 18 kresiel. OĽaNO by získalo 14 kresiel, Sme rodina 13 a KDH 11. SaS a SNS by získali zhodne po 9 kresiel.

Prieskum agentúry Focus Foto: focus-research.sk

