Whitney Houston sa dočká obrovskej pocty. Zaradí sa medzi hudobné legendy

Do Rokenrolovej siene slávy uvedú v tomto roku šesť interpretov a skupín.

Whitney Houston — Foto: Facebook/Whitney Houston

Cleveland 16. januára (TASR) - Do Rokenrolovej siene slávy uvedú v tomto roku šesť interpretov a skupín. Pocty sa dostalo zosnulej speváčke Whitney Houstonovej, zosnulému rapperovi známemu ako The Notorious B.I.G. a skupinám T. Rex, Depeche Mode, Nine Inch Nails a The Doobie Brothers.

Šesticu hudobných legiend vybrali zo 16 nominovaných. Slávnostný galavečer sa uskutoční v máji v americkom meste Cleveland. Odovzdané budú aj dve špeciálne Ceny Ahmeta Erteguna; dostanú ich hudobný publicista Jon Landau a šéf spoločností Ticketmaster a Live Nation Entertainment Irving Azoff.

Umelci sú oprávnení na uvedenie do Rokenrolovej siene slávy najskôr 25 rokov po vydaní svojho prvého albumu, vysvetľuje stanica BBC. Whitney Houstonová bola jednou z najúspešnejších speváčok všetkých čias. Zomrela v roku 2012 ako 48-ročná.

Londýnski glamrockeri T. Rex sú všeobecne považovaní za skupinu s nezmazateľným vplyvom na svetovú hudobnú scénu. Preslávili sa hitmi ako Get It On, 20th Century Boy či Ride a White Swan. Skupina zanikla v roku 1977 po tom, ako jej spevák Marc Bolan zahynul pri autohavárii.

Synthpopová skupina Depeche Mode z grófstva Essex prerazila v 80. rokoch a zaznamenala komerčný úspech s hitmi ako Personal Jesus či Enjoy the Silence.

Hiphopová senzácia The Notorious B.I.G. (vlastným menom Christopher Wallace) z Brooklynu mala počas svojej krátkej kariéry obrovský dosah na svet rapu. Rappera zastrelili v roku 1997 ako 24-ročného, pričom prípad stále nie je vyriešený.

The Doobie Brothers z Kalifornie sa presadili vlastným štýlom kombinujúcim softrock a country blues. Známe sú ich skladby Listen to the Music, Takin‘ It to the Streets alebo What a Fool Believes.

Clevelandská formácia Nine Inch Nails je jedným z priekopníkov industriálneho rocku využívajúceho elektronické prvky. Členovia skupiny Trent Reznor a Atticus Ross získali v roku 2011 Oscara za hudbu do filmu Sociálna sieť.