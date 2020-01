Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní 600 detí sa jej môže poďakovať za život: Táto nenápadná 75-ročná žena môže ísť príkladom celému svetu

Za takmer päťdesiat rokov vychovala stovky detí.

Linda rada rozdáva lásku — Foto: Twitter@JohnsonCountyIA

IOWA 19. januára - V prípade, že rodičia a ani širšia rodina nemôžu zabezpečiť maloletému dieťaťu osobnú starostlivosť a ak je to v jeho záujme potrebné, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti.

Pestúnstvo je riešením pre deti, ktoré nemôžu z rôznych dôvodov vyrastať s rodičmi, a takisto pre páry či rodiny, ktoré majú potrebu postarať sa o dieťa, no zároveň ho vedia pustiť späť k biologickej rodine, ak je to možné.

Skoro 50 rokov dávala opusteným deťom domov

75-ročná Linda Herring sa rozhodla, že sa stane pestúnskym rodičom a bude vychovávať deti, ktoré sa dostali do domovov. Venovala tomu skoro 50 rokov, pričom vychovala viac ako 600 detí. Ľudia ju za to dnes obdivujú a mesto jej udelilo ocenenie za tieto veľkorysé činy, informuje portál Shared.

Cez deň sa starala o deti a v noci pracovala ako opatrovateľka. Bez ohľadu na to, koľko mali deti rokov, vždy mali u nej dvere otvorené.

„Milujem každé dieťa bez ohľadu na to, či je moje vlastné. Pravdepodobne ich mám radšej, ako by pestúnsky rodič mal mať," prezradila Linda. Plakala vždy, keď deti museli opustiť jej dom.

Obetavá žena vysvetlila, ako prišla na to, že byť pestúnskym rodičom je jej poslaním. Jej najlepšia priateľka začala pomáhať deťom z detského domova, pričom útočisko im poskytla u seba doma. „Vtedy som si povedala, že by to bolo milé, keby som to tiež začala robiť," dodala.

Linda je matkou piatich detí a adoptovala si ďalšie tri

Niektoré deti, ktoré sa dostali do jej starostlivosti, si aj adoptovala. „Vážim si, že si ma Linda adoptovala. Teraz si uvedomujem jej skutok ešte viac ako v mladom veku, keď ja sám som otcom" povedal Anthony, muž, ktorého si adoptovala. Práve u nej sa naučil to, že rodina nemusí byť určená len biologickými rodičmi, ale aj tým, koho máš naozaj rád.