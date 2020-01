TASR

Lobotka sa o prestupe radil s Hamšíkom, informoval už aj Hapala

Stanislav Lobotka sa o prestupe do Neapola rozprával už aj s trénerom reprezentácie Pavlom Hapalom a Marekom Hamšíkom.

Stanislav Lobotka na prvom tréningu SSC Neapol — Foto: Facebook/SSC Napoli

Bratislava 15. januára (TASR) - Slovenský futbalista Stanislav Lobotka sa o prestupe do SSC Neapol rozprával už aj s trénerom reprezentácie Pavlom Hapalom, i bývalou ikonou „Partenopei" Marekom Hamšíkom. Budúce pôsobenie na Apeninskom polostrove vníma 25-ročný hráč ako veľký posun v kariére.

„Prestupujem do lepšieho a kvalitnejšieho klubu, ktorý má iné ciele, zázemie, hrá iný futbal a z tohto pohľadu, je to pre mňa krok vpred. Pocity sú výborné, prichádzam do klubu s iným zázemím a najmä fanúšikmi. Ľudia tu futbal vnímajú ako náboženstvo, čo je úplne niečo iné ako v Španielsku. Navyše Neapol účinkuje každý rok v európskej súťaži a z tohto pohľadu to vnímam ako veľký posun v kariére," povedal Lobotka v rozhovore pre portál futbalsfz.sk.

Lobotka sa o záujem Neapola dozvedel pár dní pred koncom roka 2019, keď sa začali už aj prvé rokovania. Aj preto sa informoval u Hamšíka: „Marek je tu považovaný za ‚boha‘ a nielen tu, ale aj v celom Taliansku. Myslím si, že aj vďaka nemu tu budem mať vytvorené dobré zázemie. Pre každého Slováka, ktorý príde do Talianska, alebo priamo do Neapolu je dobré, že tu Marek bol, lebo urobil slovenskému futbalu výborné meno. Poradil mi, aby som bol sám sebou. Mám makať a ukázať, čo vo mne je, keďže ma kúpili za nie malé peniaze. Bavili sme sa aj o živote, ako si to on tu všetko zariadil, keďže tieto informácie po narodení dcérky budem teraz viac potrebovať."

Slovenský stredopoliar absolvoval v Taliansku lekársku prehliadku, teší sa už na prvý vzájomný zápas proti kolegovi z reprezentácie Milanovi Škriniarovi, ktorý hrá za Inter Miláno. „Bude to pre mňa niečo iné, niečo nové. Určite aj pre Milana. On mi blahoželal medzi prvými, že je to pre mňa super, že idem do skvelého klubu a aj podľa neho som spravil krok, ktorý ma posunie dopredu."

Reprezentačný tréner SR Pavel Hapal vníma rozhodnutie Lobotku o prestupe do Neapola veľmi pozitívne. „Áno, bol som s trénerom v kontakte. Aj on povedal, že robím super krok, že idem do dobrého klubu a to mi môže pomôcť aj v reprezentácii. Keď sa človek chce zlepšovať, tak prestup do lepšieho klubu, by mu mal v tom pomôcť. Pred hráčmi a aj celým prostredím mám, samozrejme, rešpekt, ale nebojím sa, budem sa snažiť ukázať všetko, čo vo mne je. Budem sa snažiť vybojovať si miesto v základnej zostave, aj keď viem, že to nebude jednoduché. Veď sú tu skvelí hráči, preto musím na sebe veľa makať, ale verím, že ma futbal bude baviť, čo mi vo Vigu v poslednom období chýbalo," dodal Lobotka.