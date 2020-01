Klaudia Fiolová

Včera o 21:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tieto štyri chyby robíme s mobilom všetci, no môžu škodiť nášmu zdraviu. Nájdete sa v tom aj vy?

Ak váš mobil nepoužívate správne, môže to uškodiť vášmu zdraviu. Nasledujúcim zlozvykom by ste sa mali vyhýbať.

Ilustračné foto — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 19. januára - Mobily nepochybne patria k životu ľudí. Používame ich každý deň a bez nich neurobíme ani krok. Koľkokrát sa vám stalo, že ste si mobil zabudli doma a aj napriek tomu, že by ste mali meškať, ste sa poň vrátili?

Mobilné zariadenia majú množstvo pozitív, ale netreba zabudnúť ani na ich negatívnu stránku. Ak ich nepoužívate správne, môžu uškodiť vášmu zdraviu. Nasledujúcim zlozvykom by ste sa mali vyhnúť.

Mobil v blízkosti postele

Väčšina ľudí je tak pripútaná k mobilom, že ani v posteli sa ho nechcú vzdať. Pred spaním si prezerajú rôzne webové stránky a tesne pred spaním si ho položia blízko na nočný stolík. Mobilný telefón je v podstate elektromagnetický vysielač a prijímač. To znamená, že vysiela rádiové vlny.

Štúdie hovoria o tom, že tieto vlny môžu byť škodlivé pre ľudský mozog. Ak vám v noci príde upozornenie alebo správa, niektorí ľudia majú tendenciu sa na to zobudiť. Najlepším riešením je preto prepnúť telefón do letového režimu a užiť si nerušený spánok.

Vystavenie modrému svetlu príliš dlho

Svetlo z obrazovky mobilu potláča hormón melatonín, ktorý reguluje váš spánkový cyklus. To je ďalší dôvod, prečo by ste sa nemali mať telefón blízko svojej postele. Modré svetlo tiež spôsobuje bolesti hlavy a problémy so zrakom.

Slabý signál znamená silnejší vysielač vo vašej blízkosti

Keď máte na mobile slabý signál, znamená to, váš telefón vydáva silnejší signál ako vysielač. Tieto vlny pre vaše zdravie nie sú prospešné. Ak máte slabší signál na mobile vo vašom dome, skúste nájsť miesto, kde má silnejší, a tam ho nechať na večer.

Nehovoriac o tom, že keď sa telefón snaží chytiť silnejší signál, rýchlejšie sa zohreje, čo je taktiež škodlivé.

Zlá poloha pri používaní mobilu

Stačí sa pozrieť okolo seba a vidíte, v akej polohe majú ľudia hlavu, keď sa pozerajú do mobilov. Väčšina z nich ani netuší, ako tým namáha krčnú chrbticu. V zahraničí nazývajú túto diagnózu ako „sms-kový krk".

Ako to už z názvu vyplýva, je to poloha, keď ohnete krk dopredu, a pozeráte sa na obrazovku. Postupne sa zvyšuje tlak na krčnú chrbticu, ktorá trpí. Časom tak môže dojsť k bolestiam v oblasti krku a abnormality držania tela. Telefón preto držte na úrovni očí a krk majte čo najpriamejšie.