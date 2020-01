Klaudia Fiolová

Škola bude pokutovať rodičov, ktorí meškajú pre svoje deti. Stresuje ich to a sú nepokojné

Učiteľky spozorovali na deťoch známky stresu a nepokoja, lebo sa zvyčajne začnú obávať o svojich meškajúcich rodičov.

— Foto: Pexels

KENT 16. januára - Britská základná škola Holy Trinity v meste Gravesend sa rozhodla pre rázny krok, ktorým chcú predísť tomu, aby rodičia meškali pre svoje deti do školy. Pravidelne sa totiž stáva, že ich prichádzajú vyzdvihnúť neskôr, ako by mali. Za každých 5 minút meškania udelia pokutu vo výške symbolickej 1 libry. Nová školská politika, ktorú zaviedli, hovorí aj o tom, že ak deti nebudú vyzdvihnuté do 16:00, učiteľky o tom musia informovať vedenie školy. Vyučovanie sa školákom končí o 15:40, takže určitá časová rezerva pre rodičov tam stále zostáva.

Deti pravidelne meškajúcich rodičov prežívajú stres

Škola odôvodnila zavedenie nového pravidla tým, že musí pravidelne platiť zamestnancom za nadčasy, ktoré strávia v škole kvôli meškajúcim rodičom. „Pravidelne sa nám stáva, že rodičia niektorých detí meškajú každý deň aj viac ako 30 minút," uviedla riaditeľka školy Denise Gibbs-Naguar pre portál BBC. Taktiež povedala, že na týchto deťoch spozorovali učitelia známky stresu a nepokoja, lebo sa začali o rodičov obávať. Či sa im náhodou niečo nestalo, keď meškajú.

Vedenie školy uvádza, že ak budú rodičia meškať z pochopiteľného dôvodu ako napríklad nečakaná udalosť, ktorá sa stala na ceste, alebo choroba, pokuta im bude odpustená. Najprv rodičia vždy dostanú 3 napomenutia a až následne im bude udelená pokuta.