Mladý orol kráľovský Leoš dostal druhú šancu. Po tom, čo ho v októbri našli so zlomenými nohami, sa v januári konečne vrátil do voľnej prírody.

Mladý orol Leoš je konečne opäť v prírode — Foto: flickr.com/dravce.sk

BRATISLAVA 16. januára - Mladý orol kráľovský menom Leoš mal iba necelých 5 mesiacov, keď vysielačka na jeho chrbte začala signalizovať problém. Koncom októbra ho našli neďaleko obce Preseľany vo veľmi zlom stave - mal zlomené obe nohy a bol poriadne vychudnutý. Našťastie, tento príbeh sa skončil dobre.

Ako v tlačovej správe informuje združenie Ochrana dravcov na Slovensku, na boji o jeho život sa podieľalo množstvo odborníkov. Po náročnej operácii a dlhej rehabilitácii si od 11. januára Leoš môže znovu vychutnávať slobodu.

Pomohli mu vďaka vysielačke

Ako vysvetľuje Jozef Chavko zo združenia, Leoš sa vyliahol ako jediné mláďa páru, ktorý je v Považskom Inovci sledovaný od roku 2006. Je označený krúžkom a satelitnou vysielačkou, čo mu zachránilo život.

Orol Leoš Foto: dravce.sk

„Pohyb mláďaťa sme vďaka presným satelitným údajom sledovali od chvíle, kedy opustilo hniezdo. 26. októbra začali byť údaje podozrivé – prichádzali len z jednej lokality, Leoš sa takmer nehýbal. Našli sme ho pri Preseľanoch, vychudnutého a v kritickom stave. Zlomeninu oboch nôh sa nepodarilo objasniť," hovorí Tomáš Veselovský z rovnakého združenia.

Dostal druhú šancu

Po prvotnom vyšetrení v Nitre bol Leoš prevezený do Bratislavy, kde sa podrobil operácii. „Našťastie, zákrok sa podaril a orol mohol byť prevezený na rehabilitáciu najprv do Malaciek, neskôr do Brezovej pod Bradlom, kde sa zotavil do takej miery, že bol pripravený na návrat do prírody,“ informuje Veselovský.

Orla vypustili v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia pri Bratislave, kde ochranári evidujú dlhodobý výskyt orlov a vedia, že tam majú vhodné podmienky. Leoša budú aj naďalej kontrolovať v otvorenej krajine. „V sobotu 11. januára dostal orol Leoš druhú šancu, letel veľmi pekne, teší nás že sa zo zranení úplne zotavil. Pred vypustením dostal opäť krúžok (ktorý mu bol odobratý kvôli liečbe) a vysielačku, aby sme mohli sledovať jeho pohyb,“ vysvetľuje Chavko.