Lenka Miškolciová

Dnes o 18:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní 70 % fajčiarov chce každý rok skončiť, dokáže to len 5 % z nich. Odborníčka radí, ako s fajčením nadobro skončiť

Prestať fajčiť je jedným z najčastejších novoročných predsavzatí. Málokomu sa ho však podarí dodržať. Zozbierali sme pre vás niekoľko tipov a rád, ktoré by vám v tom mohli pomôcť.

Ilustračná snímka — Foto: Unsplash

BRATISLAVA 20. januára - Prestať fajčiť patrí bez pochýb medzi najčastejšie novoročné predsavzatia. Dodržať ho je však, ako to už pri predsavzatiach býva, oveľa náročnejšie ako si len povedať, že v tento rok to už naozaj vyjde. Čitateľov Dobrých novín sme sa preto spýtali na rady a tipy, ako sa im podarilo prestať fajčiť. Odpovedí prišlo mnoho, no spoločným menovateľom zväčša bolo jedno: musíte to urobiť zo dňa na deň, pomaly a postupne sa prestať fajčiť podarí len málokomu.

Bez pevnej vôle to nepôjde

Niekomu dopomohli k úspešnému skoncovaniu s jedným z najhorších zlozvykov vôbec zdravotné problémy, inému rodina. To potvrdila aj naša čitateľka Mirka: „Naša päťročná dcéra sa na nás vážne pozrela a povedala nám, že nechce, aby sme zomreli, a že fajčenie nám škodí. Odvtedy s manželom nefajčíme, je to už 25 rokov,“ napísala. Iní z vás často spomínali pevnú vôľu ako jedno z najdôležitejších pri snahe skoncovať s fajčením: „Predtým, ako človek prestane fajčiť - dá sa to iba zo dňa na deň - mal by byť vnútorne hlavou a srdcom presvedčený o tom, že s tým nadobro prestane. To bol aj môj spôsob. Pracovať na tomto duševnom rozpoložení trvá dlhšie ako samotné nezapálenie si „poslednej“ cigarety. Keď si človek úprimne pod seba spíše pozitíva a negatíva fajčenia, príde na maximálne dve pozitíva oproti mnohým negatívam. Týmto spôsobom sa nastavíte aj v hlave,“ napísal svoju radu čitateľ Jozef a k nemu sa pridala aj Janka: „Musíte mať len pevnú vôľu. Ja som fajčila 60 cigariet denne a pred 17 rokmi som zo dňa na deň prestala. Tak si hovorím, že keď som to dokázala ja ako tuhý fajčiar, dokáže to každý aj bez odbornej pomoci. Treba k tomu len chuť prestať a mať pevnú vôľu,“ podelila sa so svojou skúsenosťou.

Ach chcete naozaj skončiť s fajčením, v začiatkoch by ste mali vyhýbať aj alkoholu. Foto: Unsplash

Problém majú často ľudia aj s tzv. spúšťačmi. Ak sa človek aj odhodlá prestať fajčiť, často sa mu stane, že na takýto spúšťač narazí a zvyk sa znova veľmi rýchlo obnoví. Môžu ním byť kamaráti fajčiari, ale napríklad aj alkohol: „V jeden deň som prestal, ale na najbližšom pive som si hneď zapálil. Takto to bolo možno rok aj dva. Fajčil som len príležitostne, a potom som mal nejakú pľúcnu infekciu a lekárka mi povedala, že ak máme v rodine rakovinu pľúc, nemal by som už radšej fajčiť vôbec. A teraz som tu, dva roky ako nefajčiar a nemôžem byť spokojnejší,“ napísal nám čitateľ Štefan.

Nie každý človek však naozaj dokáže prestať fajčiť zo dňa na deň len vďaka svojmu presvedčeniu a pevnej vôli. Preto sme sa na to, ako prestať fajčiť a čo nám pri tom môže pomôcť, spýtali aj farmaceutky a špecialistky na odborné kampane lekární Dr. Max Jany Varsovej.

Dá sa vôbec prestať fajčiť zo dňa na deň?

Mnohé prípady z praxe hovoria, že to možné je. Avšak je to veľmi zložité a vyžaduje si to naozaj pevnú vôľu a odhodlanie jednotlivca. Dôvodom je aj fakt, že nikotinizmus, teda závislosť na nikotíne, je drogovou závislosťou s významnou psychosociálnou zložkou. Každý rok si praje skončiť fajčiť až 70 % fajčiarov, ale dokáže to iba 3 – 5 % závislých osôb. Lekárnik dokáže zvýšiť mieru odvykania o 5 % a to krátkou radou, impulzom, podaním informačného letáčika alebo brožúrky. Pod vedením zdravotníckeho pracovníka sa miera odvykania zvyšuje na 8 – 10 % a pri farmakoterapeutickej intervencií dokonca až o 35 % a viac.

Každý rok si praje skončiť až 70 % fajčiarov, podarí sa to však len 5 % z nich. Foto: Pexels

Čo by ste odporúčali človeku, ktorý sa rozhodne prestať fajčiť? Ako možno premôcť/potlačiť počiatočné prejavy nedostatku nikotínu?

Mať pevnú vôľu a presvedčenie. Človek by mal určite informovať rodinu, priateľov a kolegov o odvykaní, podpora okolia je veľmi dôležitá. Tiež je vhodné, aby si pacient zapísal svoje dôvody, cieľ, prečo chce prestať fajčiť a v kľúčovom momente si ich opätovne pripomenul. Súčasťou môže byť aj podpora pomocou prípravkou a pomôcok, ktoré znižujú nervozitu a nepokoj v spojitosti s odvykaním. O vhodnosti vybraného sortimentu by sa mal človek poradiť v lekárni alebo u svojho lekára.

Nechajte si poradiť, ako skoncovať s fajčením a mať zdravé pľúca Nielen fajčenie škodí našim pľúcam. Rovnako im neprospieva ani smog, ktorý nie je ničím nevídaným ani v našich väčších mestách. Navštívte lekáreň Dr.Max v období od 20. do 24. januára a nechajte si od odborníkov poradiť, ako mať priedušky a pľúca naozaj zdravé, aké opatrenia sú vhodné pri fajčení, či ako s ním najľahšie raz a navždy skoncovať.

Existujú nejaké produkty, ktoré skutočne človeku pomôžu premôcť túto závislosť?

Prvou stratégiou je náhradná terapia nikotínom (NTN), ktorá je voľne dostupná v lekárňach. Náhradná terapia nikotínom je dostupná v rôznych aplikačných formách - žuvačky, pastilky, náplasti v rôznych silách, spreje do úst. V niektorých prípadoch (napr. relaps, silná túžba po nikotínu) sa odporúča kombinácia transdermálnej (náplasť) a orálnej formy (žuvačky, pastilky). Pri tomto spôsobe je však dôležité dodržanie presného dávkovania, ktoré by mal človek konzultovať s lekárnikom. Pri nedostatočnej odpovedi na terapiu, opakovanej silnej túžbe po nikotíne či v prípadoch, v ktorých je NTN kontraindikovaná (neúčinná), možno použiť farmakologickú terapiu. Tá je vhodná predovšetkým pre fajčiarov, ktorí vyfajčia 10 a viac cigariet denne, po zobudení si do hodiny zapália prvú cigaretu či nedokážu prestať bez liečby, resp. NTN.

Čo sú najčastejšie spúšťače, ktoré zlomia odhodlanie ľudí prestať fajčiť? Čomu by sa mali ľudia, ktorí prestávajú fajčiť, vyhýbať?

Príčiny zlyhania môžu byť rôzne a nie je možné ich zhrnúť do definície či jednoznačného tvrdenia, že toto platí a keď sa toho budete držať, tak sa vám to určite podarí. Odvykanie od fajčenia je komplexný, častokrát individuálny proces a nikotínová abstinencia celoživotný záväzok. Určite však platia všeobecné odporúčania, ako napríklad zmena stereotypov spojených s fajčením. Napríklad, ak má človek spojené pitie kávy s fajčením mal by zmeniť miesto, kde kávu pije. Prípadne tento nápoj vymeniť za čaj. Odporúča sa aspoň spočiatku nenavštevovať bary, reštaurácie či diskotéky, kde môže byť vysoká koncentrácia fajčiarov. Fajčenie tiež býva často spojené so stresom. Ak sa človek nachádza v stresovej situácii, tak by sa mal namiesto zapálenie si cigarety zhlboka nadýchnuť alebo sa napiť vody a udržať ju v ústach. Mnohí fajčiari majú tiež problém s tým, že im chýba niečo v ruke, či v ústach. Mnohí fajčiari majú tiež problém s tým, že im chýba niečo v ruke, či v ústach. Existuje množstvo pomôcok ako napríklad umelohmotná napodobenina cigarety alebo obyčajná akupresúrna loptička.