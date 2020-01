TASR

Dnes o 07:55 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bojovníkov proti fašizmu si uctili v žilinskom Lesoparku Chrasť

Pri Pamätníku v Lesoparku Chrasť v Žiline si v stredu na pietnej spomienke pripomenuli 75. výročie hromadného usmrtenia bojovníkov proti fašizmu.

Na snímke podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraj Drotár počas pietnej spomienky pri príležitosti 75. výročia hromadného usmrtenia bojovníkov proti fašizmu pri pamätníku v Lesoparku Chrasť v Žiline — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Podľa podpredsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Juraja Drotára postavilo pamätník mesto Žilina so skupinou partizánov zo Žiliny po objavení hromadných hrobov. „Občanom mesta pamätník pripomína, že by sme si mali vždy zachovávať pamäť na tých, ktorí pre nás niečo chceli urobiť. Na mieste pamätníka vraždili antifašistov od novembra 1944 do januára 1945 a po vojne ich našli v hromadných hroboch," uviedol Drotár.

Na snímke pietna spomienka pri príležitosti 75. výročia hromadného usmrtenia bojovníkov proti fašizmu pri pamätníku v Lesoparku Chrasť v Žiline Foto: TASR/Erika Ďurčová

„Po vojne sa zistilo, že v tomto priestore zavraždili 32 osôb, z ktorých v roku 1964 identifikovali 16. V nasledujúcich rokoch identifikovali ďalších 12 ľudí. Poznáme mená 28 zavraždených a štyria sú neznámi," dodal podpredseda SZPB.

Zástupkyňa primátora Žiliny Barbora Birnerová pripomenula, že išlo väčšinou o mladých, ešte nedospelých chlapcov. „Dialo sa to okolo 8. januára 1945 a ešte predtým mnohých z nich týrali a museli si vykopať vlastné hroby. Je to smutné memento, ktoré nám má pripomínať vďačnosť za to, že doba, v ktorej žijeme, je pokojná. A že naše problémy nie sú tak vážne ako v čase, keď človek bojuje o svoju slobodu a existenciu," povedala Birnerová.